Los valores de los Juegos

ESTOS días todos somos expertos en deporte. La mayoría de nosotros nunca antes habíamos visto a una deportista hacer katas, no sabíamos lo que era un ippon, tampoco habíamos escuchado que existía una rutina libre, ignorábamos que el palo para jugar al hockey se llama stick o que la escalada era olímpica. El único pasivo que conocíamos era el vecino y el nombre de Maialen solo se escuchaba de Pancorbo para arriba. Ahora debatimos, imponemos nuestros criterios sobre disciplinas que no sabíamos ni que existían y encontramos ejemplos en deportistas a los que anteayer solo echaban de menos en su pueblo. Craso error.

Además de dar lecciones en el chiringuito de la piscina, tendemos a hacer el “cuñao” poniendo a los deportistas como ídolos y espejos para nuestros hijos sin ni siquiera pararnos a pensar que un futbolista, un tenista, un jinete o un ciclista son profesionales como cualquier otro. No son ejemplo de nada y es que no deben serlo. Esto viene a colocación del ruido que se ha generado estos Juegos Olímpicos con gente como Djokovic, Simone Biles o Ana Peleteiro, a los que se les critican o ensalzan unos valores, que serán buenos o malos dependiendo de para quién.

Si hablamos del tenista serbio podemos decir que es lamentable que lance una raqueta a la grada o que rompa otra contra el suelo japonés cuando no le salían las cosas como esperaba en la pista, pero sin embargo otros, entre los que me encuentro, podemos llegar a pensar que preferimos este tipo de deportistas que viven cada partido con pasión, que se enfadan, que discuten, que se contentan y que polemizan, a aquellos “pechofrío” que si ganan el punto muy bien y si lo pierden también. Soy y seré siempre de Nadal, admiro la elegancia de Federer, pero estas olimpiadas me identifico más con el tenista balcánico, que se coge el petate para ir a Tokio en lugar de quedarse en casa pensando egoístamente en su carrera profesional.

Lo de la gimnasta americana es otro claro ejemplo de que importa más el envoltorio que el caramelo. Todos podemos entender y empatizar con una chica que ha sido un ejemplo de superación tras sufrir el abandono de un padre drogadicto y caer ella posteriormente en la misma mierda. No ha tenido una vida fácil, como otra mucha gente, pero el hecho de dejar la Villa Olímpica para vivir en un hotel y de hablar tan a la ligera de un problema de salud mental metiendo toda la presión mediática a sus compañeros deja a las claras que o no piensa en el equipo o se ha equivocado de manera garrafal. Un deportista no puede decir hoy que deja de competir por una enfermedad mental y a los tres días anunciar que ya está todo solucionado y volver a ponerse las zapatillas. Desgraciadamente un problema así no se cura tan rápido ni es tan sencillo de digerir.

La figura de Ana Peleteiro tiene quizás más miga. Viendo el concurso de triple del pasado fin de semana disfruté como un enano con una disciplina de la que no tenía mucha idea. Su caso es el de una deportista espléndida en el que se demuestra que se puede saltar bien y no pensar mucho. Sus declaraciones dejando entrever que en este país hay racismo con los deportistas de élite que son negros son una tremenda injusticia. Imbéciles hay en todos los sitios y en las redes sociales, más. Alguno se habrá metido con ella y con su compadre Ray Zapata, no lo dudo, pero generalizar en el momento profesional más importante de su vida nos hace pensar hasta que punto ha emponzoñado la política la vida social de este país.

Sé que muchas cosas que he escrito son impopulares y que ahora se lleva el “buenismo” de decir lo que la gente quiere escuchar, pero yo nunca he sido. Tampoco estoy aquí para ser ejemplo de nada, sino para ser profesional, y eso pasa por escribir lo que pienso.