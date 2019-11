La soldadesca política ha multiplicado tanto el número de sus filas que comienza a tener los mismos problemas que los ejércitos de Napoleón. ¿Cómo va a poderse alimentar a tanta tropa? De ahí que la principal preocupación de los unos y de los otros y de los tantos, sea sacar escaño para asegurarse el rancho. Y para sacar escaño hay que hablar y hablar y hablar. Al buen tuntún, que se dice. Porque lo que importa es que los unos, los otros y los tantos tengan alguna simpleza que decir sobre la igualdad, alguna asnada sobre la sostenibilidad, algún disparate sobre la territorialidad... además de tener siempre bien ensayada alguna carantoña complaciente para esa España vaciada, a la que difícilmente podrá dársele solución, si no se le habla más contundente y claro. Pero así se hace la logomaquia: una discusión que atiende más a las palabras y no al fondo del asunto (según la RAE).

Discursos güeros que ya tienen abiertos sus escenarios de neón en las televisiones, poniendo en evidencia lo que muchos ya sabemos de los unos y de los otros y de los tantos: que todo son palabras enlucidas para no tener que obligarse a la herrumbre del asunto, y poder salir aprisa por la gatera. Ese agujero por donde los mininos se van con la raspas de sardinas y por donde también los candidatos en campaña huyen, para no tener que hablar de ciertos problemas que ellos saben que solo podrán resolverse con decisiones drásticas, y con muy mala rentabilidad política. Pero con estos bueyes habremos de arar la tierra. Esto es lo que justifica el altísimo porcentaje de los que, según las estadísticas, aún no tienen decidido su voto. Hay quiénes se sorprenden por esto. Yo no.

Hace tiempo que vengo observando que lo que me invita a votar el corazón no me deja hacerlo la cabeza. Los debates electorales, además, tan facundos y verborreicos, no me ayudan absolutamente en nada. Sé lo que no quiero y a lo que quiero le pongo “peros”. La política, como el otoño, comienza a ser un poema oxidado, caduco y triste.