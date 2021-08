Los últimos de Afganistán

Mientras los presidentes de Francia, Alemania o Gran Bretaña han suspendido las vacaciones para ocuparse de la repatriación de sus ciudadanos atrapados en Afganistán, Pedro Sánchez continúa disfrutando panza arriba del sol de Lanzarote. España es el último país de la OTAN en enviar aviones a recoger a los compatriotas ante la amenaza de los talibanes. Es cuestión de vida o muerte para un puñado de españoles y unos cientos de amigos de los españoles, pero a Su Sanchidad se la trae al pairo.

El Gobierno social-comunista está paralizado ante la crisis afgana. El titular de Exteriores, José Manuel Albares, no ha dicho ni pío y el que habló ayer fue el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque solo fuera para confirmar que su incompetencia como ministro está a la altura de su ya casi olvidada eficacia como juez. Lanzó Marlaska dos mensajes que bordean el ridículo. Primero apuntó que el Ejecutivo va a repatriar a los españoles “con la mayor celeridad posible”. Algo que ya no es posible, porque todavía ayer a última hora de la tarde no habían despegado de Zaragoza los dos aviones militares destinados a la evacuación y porque ya somos los últimos en esa tarea entre los países civilizados. Y después aseguró que la evacuación se hará también con la mayor seguridad posible y que el aeropuerto de Kabul es ahora mismo un lugar seguro. Una mentira de calibre mayúsculo como revelan las imágenes del caos, la violencia y la desesperación que reina entre los miles de afganos y extranjeros confinados en las instalaciones aeroportuarias, con avalanchas, ráfagas de metralleta y personas cayendo de las alas de los aviones que consiguen despegar.

Lo bueno de este desastre del servicio de Exteriores sanchista, que no vio venir una victoria fulgurante de los talibanes que hasta el más tonto podía prever desde hace semanas, es que el prestigio internacional de España no está en peligro por muy mal que salga la operación de rescate. Y no está en peligro sencillamente porque nuestro prestigio en Europa y en el mundo está por los suelos. Imposible caer más bajo después de ser ninguneados por Marruecos en la crisis del asalto a la valla de Ceuta, después del desprecio de Joe Biden al suplicante Sánchez en la cumbre de la OTAN, después de que España haya sido relegada a miembro mendicante de la Unión Europea por una gestión de la pandemia que ha llevado al desastre sanitario, económico y social, y tras la conocida posición del Gobierno en Latinoamérica, más cercana a los comunistas cubanos y venezolanos que a sus alternativas democráticas. La política exterior de España está de vacaciones. De hecho, lleva al menos tres años de vacaciones.

En todo caso, al Gobierno sanchista le toca una muy pequeña parte del ridículo que supone la derrota de Occidente a manos de los talibanes. El grueso de la vergüenza recae sobre Estados Unidos, cuyos dirigentes, desde Bush a Biden, pasando por Obama y Trump, nunca supieron entender el signo de la Historia de esa zona de Asia del Sur: ningún país ha ganado nunca una guerra en Afganistán. Porque, como dicen los sabios árabes, los occidentales tenemos relojes pero ellos tienen el tiempo. Para los talibanes solo era cuestión de esperar.

No podemos perder nuestro inexistente prestigio internacional, pero eso no significa que la victoria de los talibanes no vaya a tener consecuencias negativas para España y para la UE. Europa será la pagana del desastre afgano. Ya podemos prepararnos para los problemas que causarán las riadas de refugiados que huyen del régimen islámico y para sufrir la acción de los terroristas apoyados y financiados por el nuevo gobierno talibán.

Cuestiones menores, que no merecen ni salir de debajo de la sombrilla. Un poco más de crema solar y una cervecita fría para el presidente Sánchez, por favor.