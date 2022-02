Los ‘sanchistas’ de Génova

Ni Miquel Iceta, ni María Jesús Montero, ni Óscar Puente, ni Luis Tudanca, ni tampoco el otrora ‘susanista’ Fernando Pablos. Ni tan siquiera el propio Pedro Sánchez. Los más reputados ‘sanchistas’ de este país no están ni en el Consejo de Ministros, ni en Ferraz, ni en las sedes regionales o provinciales del PSOE. Los mayores devotos del presidente del Gobierno se encuentran en el número 13 de la madrileña calle Génova. Son sus infiltrados. Una especie de espías de pacotilla a lo Mortadelo y Filemón. Vulgares judas que tienen secuestrado a un partido y a sus votantes. Sus nombres, ya los conocemos. Pablo ‘Fracasado’, Teo el ‘Godoy de la huerta’, ‘Jamacuca’ Gamarra, Ana ‘Beltraneja’, ‘Terolina’ Fanjul, Pablo ‘Desatinos’... La recua más indigna, incapaz y mediocre que ha dado la política española desde la Transición. Zopencos con mala baba que tienen que marcharse inmediatamente a sus casas antes de sepultar al partido referente del centro-derecha en este país.

No sé si el futuro del PP lo escribirá Díaz Ayuso. Habrá que esperar a ver cómo se sacude la ponzoña que le han lanzado sus supuestos compañeros, al igual que hicieron con Cristina Cifuentes, y si este caso da finalmente el salto al terreno judicial. Pase lo que pase, hay algo que está claro. La actual cúpula del PP tiene que ser desalojada ‘por lo civil o por lo criminal’. Cada día que la dupla de liquidadores Pablo-Teo sigue al frente, un puñado de votantes y militantes toman la decisión de desligarse definitivamente de las siglas que le ilusionaron tiempo atrás y que hoy solo le producen tristeza, rabia e incluso asco.

Después de escuchar a unos y a otros, hay algo evidente. La actuación de Casado y Egea contra Ayuso tendría un pase si militaran en Más Madrid o fueran periodistas al servicio de Ignacio Escolar. Pero hasta el menos avezado en política comprende que semejante movimiento solo tiene un objetivo: destruir políticamente a la dirigente más carismática del PP. Todo este esperpéntico ‘show’ se ha montado únicamente por envidia. Por no aceptar la cruda y aplastante realidad. ‘Carlos IV’ Casado y su ‘Godoy’ no enganchan. No generan ilusión. Son políticos de factoría. Cuadriculados. Sin alma. Sin corazón. Sin empatía. Como jamás han pisado la calle ni han desempeñado cargos cercanos a la gente (el ‘virrey de los huesos de aceituna’ solo suma dos años de concejal en Cieza) no tienen ni pajolera idea del sentir de sus votantes. Este tipo de gentualla solo se rodea de palmeros y estómagos agradecidos que funcionan como el espejo de Blancanieves para repetirles a diario lo guapos, listos y estupendos que son. Eso facilita que vivan en una burbuja tiránica donde destruyen a todo aquel que no les baila el agua. Pero hasta la autocracia hay que llevarla con inteligencia. Y eso es algo de lo que los mandamases populares carecen. Son acéfalos. Memos, a los que se les ve venir con solo abrir la boca. Troleros de barrio con un discurso tan débil como su integridad moral.

¿Y ahora qué? Las bases y barones del PP deben ‘levantarse en armas’. Es complicado porque la disciplina impuesta durante décadas pesa mucho. Sin embargo, estamos ante el momento más crítico de la historia de la formación. Núñez Feijóo, que decepcionó a muchos al no dar un paso adelante tras la dimisión de Rajoy, tiene ahora la oportunidad de redimirse. Tomar las riendas de un potro desbocado por culpa de unos jinetes chiflados. No basta con la dimisión de ‘Teodorico el corto’. También se tiene que marchar ‘Pasado’ y su nómina de correveidiles de la que Montesinos es el alumno aventajado. Estos mendaces que solo miran su bolsillo y su ego han enlodado a diario Génova 13 hasta convertirla en un cenagal integrado en Ferraz. Es por ello que Casado no goza de ninguna legitimidad para enfrentarse en el Congreso a su ‘aliado’ Sánchez hablando de Bildu, Cataluña, las víctimas del terrorismo y la subida de la luz. Todo lo que saldrá por su boca es pura falsedad porque para muchos ya es un ‘sanchista’ más.