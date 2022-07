Los quejicas de Salamanca

A ver, no estamos tan mal. Soria está peor. Y además podemos recuperar un tren, el tren blanco, el de turistas. No es poco. Ya quisieran otros recorrer una ciudad tan bonita al ritmo del chacachá del tren. Desde la catedral casi hasta la Plaza y venga vueltas. Pero toca quejarse, como siempre. No estamos satisfechos con nada en Salamanca.

Ahora nuestra obsesión es la del tren a Madrid. Pero, ¿qué se nos ha perdido en Madrid? Con lo bien que se está en Salamanca, con lo bueno que es para la tienda de abajo que nos movamos lo justo. Madrid... ni que no tuviéramos suficientes comodidades aquí, ni que fuera necesario que vinieran los de fuera o estar comunicados con otros lugares de España. Para eso están las vacaciones, para disfrutar de largos viajes. A la Universidad de Salamanca vinieron Francisco de Vitoria o Fray Luis de León y no había Alvia.

Lo importante es que tenemos la ciudad más bella... y la suerte es que es casi un milagro salir de ella en tren y es una odisea entrar. Se tienen que ir nuestros hijos a estudiar fuera porque el Gobierno mantiene una Universidad a la carta que beneficia a alumnos de las comunidades menos exigentes con los estudios, y los muy osados de nuestros chicos quieren volver fines de semana para vernos o a los amigos. Y encima pretenden llegar rápido desde Madrid . Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo estamos educando a nuestros jóvenes? ¿Hemos olvidado en Salamanca la cultura del esfuerzo? ¿Ya no recordamos cómo en verano íbamos a Francia a vendimiar y pasábamos horas y horas en el bus? ¿Y esos viajes a Suiza?

Salamanca es la ciudad incomunicada y sin murallas, un lujo. A lo mejor la opción es cambiar de estrategia turística y venderla como la más aislada del mundo y luchar por desbancar a Perth. Pero sé que nuestros políticos no saben aprovechar el enorme potencial del aislamiento.

Qué bien se nos da a los salmantinos exagerar. Y no es para tanto lo del tren. Un ejemplo: si el próximo miércoles, no sé, porque nos da el capricho -porque lo que es necesidad, necesidad, parece que queda para los que viven en casi todas las demás ciudades- nos da por ir a Madrid, podemos coger un tren decente (no el indecente que tarda al menos 2 horas y 39 minutos) a las 6:25, 15:30 o a las 18:20. Y ya. En cambio, quien está en Valladolid y quiere ir a Madrid ese mismo día tiene 27 horarios para elegir (perdón por no escribirlos todos porque se va medio artículo) entre AVE -que vaya, qué extraño, no hay en Salamanca-, Avant -que tampoco tenemos- y Alvia. León tiene 5 conexiones de tren rápido con Madrid; Zamora, 12; Segovia, 24... A nosotros el Gobierno nos regala el romanticismo de sentarnos a ver el tren pasar... pero no por aquí.

A ver, es cierto que es de cutres pedir mejoras de frecuencias en el Alvia, no sé, es importunar al presidente del Gobierno con pequeñeces, cuando él ya está con la cabeza en Lanzarote. Sánchez no sabrá ni lo que es un Alvia.

Debe de dar un poco de sonrojo pedirlo, la verdad. Moreno Bonilla, por ejemplo, muy elegante, no le habló del tren al presidente del Gobierno y es político de moda. El está por encima de esas cosas. A lo mejor, solo a lo mejor, tiene algo que ver que todas las provincias de Andalucía tienen AVE con Madrid. Rueda, el ‘presi’ de Galicia, tampoco le aburrió a Pedro Sánchez con los Alvia. A lo mejor tiene algo que ver que si el Gobierno le da un Alvia a Galicia, sabe que los gallegos incendian las calles porque ellos están a la espera de los Avril, que les dará alta velocidad a todas las provincias.

Nosotros en Salamanca no sabemos qué es eso de la alta velocidad ni nuestro presidente espera que lo sepamos, probablemente porque, como siempre, piensa en nosotros, que somos población envejecida y a 300 kilómetros por hora en tren nos puede dar algo. Al presidente le parecen mejor los 75 kilómetros por hora de nuestro Salamanca-Madrid por Ávila. Por eso la promesa es llevar la alta velocidad a Extremadura y que se queden la conexión con Lisboa, porque ve el Gobierno que en Salamanca no estamos para tanto susto. Nosotros tenemos, si acaso, que reclamar el Lusitania. Nosotros llevamos 7 años esperando que el viaje a Madrid nos lo reduzcan de 96 a 84 minutos, como nos prometieron ya en la inauguración del Alvia.

Nos hemos quedado un pelín antiguos pero porque a nuestro Gobierno seguro que le gusta vernos así, tradicionales, más en el huerto. Pero tenemos la ciudad más bonita y posiblemente, y eso es lo importante, recuperaremos el tren blanco.

Y nos quejamos... De verdad, es que somos insaciables.