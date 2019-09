La animada conversación, celebrada en la mansión familiar de los Pujol en La Tour de Carol (Francia), gira en torno a las últimas palabras del patriarca sobre la independencia.

-“Te hemos leído, papuchi, y no nos acabamos de aclarar si estás a favor de la independencia o no”. Es Oleguer, uno de los hijos más brillantes, quien interroga al ex molt honorable.

-“De la independencia, ejem, solo he dicho que ara no toca, ara no toca”, contesta el patriarca mientras engulle un enorme bocado de pan tumaca.

-“¿Pero eso quiere decir que estás a favor o en contra?”.

-“Ara no toca, nens, ara no toca pronunciarse. Lo que hay que buscar ahora es un mejor encaje de Cataluña en España, como siempre”.

-“Y eso ¿qué quiere decir?”.

-“Pues más competencias y más dinero del Estado, ejem, como siempre. Hay que ser prácticos”.

-“¿Y lo nuestro con los jueces, cómo va?”, pregunta Marta, la fiel esposa.

-“Engrasado, mamá, engrasado, retrasado y controlado. La Fiscalía, es decir el Gobierno de nuestro querido amigo Sánchez, ha pedido una prórroga de las pesquisas. Y así, de prórroga en prórroga, hasta que nos pille la independencia y nos vamos de rositas”.

-“¿Y ese otro millón y pico que ha aparecido hace poco en Andorra? ¿De quién es?”, pregunta Pere, el gran blanqueador de la familia.

- “Nuestro, claro”.

-“¿Y las inversiones millonarias en México en plantaciones de café que exportábamos a Estados Unidos?”.

-“¿Qué tenéis contra el café? Me ofrecieron coca pero les dije que nosotros solo blanqueamos dinero en negocios legales. Faltaría más, ejem”.

-“Papuchi, la que están liando tus sucesores. De verdad ¿esto de los explosivos era necesario, estaba contemplado en tu famoso Plan 2000 para llegar a la independencia o los CDR comandados por Torra están desfasando?”, pregunta, Oriol, el único que ha pisado la cárcel.

-“No sé lo que es desfasar, hijo, pero en fin, ejem, lo que te puedo decir de estos chavales y sus bombas es que un poco de ruido no viene mal a la causa. No viene nada mal. Ejem. El Plan 2000 lo lancé en 1990 para someter todas las instituciones y todos los ámbitos de la vida social catalana a la causa nacionalista, y lo del terrorismo hay que verlo desde el punto de vista de la utilidad. Si ayuda a separarnos de España, si abre la puerta a la posibilidad de una justicia catalana y soberana que pueda indultarnos, pues es bueno. Luego está la conciencia y tal, pero eso es aparte, ejem”.

-“El problema es que siempre hemos vendido por el mundo que nuestro prusés era una operación pacífica, y eso casa mal con la Goma 2”.

-“Ascolta, nen, esa trola no se la ha creído nadie desde el principio. Ni siquiera el meapilas de Junqueras se la ha creído. ¿Por qué hemos seguido manteniendo en el altar a los terroristas de Terra Lliure? Pues porque siempre han formado parte del plan. ¿Y por qué la Generalitat ha tratado y trata a Otegi como un amigo? Pues porque vamos de la mano con los de ETA y sus herederos”.

-“¿Y por qué le ha dado al lunático de Torra por comparar la pancarta a favor de la libertad de nuestros amigos los presos políticos con la que puso Julián Lanzarote en Salamanca en contra de darnos los papeles del Archivo? ¿No tenía otro pito que tocar?”.

-“Pensadlo bien, chicos: viene a ser lo mismo. En Salamanca forzamos una ley para desmantelar el Archivo y nos salimos con la nuestra. Y ahora se trata de forzar a los jueces a mirar para otro lado. Y si falla el Supremo, todavía tenemos a nuestro querido Sánchez para que les indulte. A ellos y a nosotros”.

-“Eso si gana las elecciones”.

-“Que sí, familia. Confiad en el PSOE. Mientras Sánchez gobierne siempre tendremos un refugio, el dinero a buen recaudo y pan tumaca”.