Los pirómanos de Génova

Teodoro García Egea, el campeón de lanzamiento de pipos de aceituna, y Antonio González Terol, alias Antonio Banderas, por su afición a poner enseñas en todas las rotondas que ha inaugurado a lo largo de los años de alcalde en Boadilla del Monte, están actuando como dos verdaderos pirómanos. Más el primero que el segundo. Prenden fuego y después, como bomberos eficaces, le ofrecen los resultados al jefe. Están dejando el partido arrasado, convertido en cenizas entre los dos. Podrán exhibir currículum, pero hasta ahora lo único que han demostrado ha sido ignorancia, falta de experiencia y una soberbia fuera de lo normal. El político eficaz es el que solventa los problemas, no el que los crea.

Egea, no sé si con el consentimiento o sin el del presidente nacional del PP, Pablo Casado, está acostumbrado a crear problemas donde no los hay para aparecer después como salvador patrio o “solucionador” de sus propios desaguisados. Desde que llegó a Génova de la mano de Casado, al PP no lo conoce ni “madre que lo parió”, como diría Alfonso Guerra. Ya dijeron que era el nuevo PP y efectivamente parece que es así, porque está empezando a ser irreconocible para sus votantes.

La nueva dirección de Génova ha perdido las formas y las buenas maneras. El campeón de lanzamiento de pipos, el murciano Egea, lo mismo se carga a un candidato a presidente a la Diputación de Valladolid bajo amenaza de hacerle una gestora a pesar de haber ganado unas primarias con el voto de los militantes, que se pasa por el forro la designación de un alcaldable aprobado por el comité provincial de listas, órgano por el que ha demostrado que no tiene ningún tipo de respeto. Eso ocurrió con el candidato al Ayuntamiento de Segovia, en diciembre de 2018. El comité encargado de aprobar las listas nombró a José Luis Sanz Merino y al día siguiente, con el protagonista presente en un acto en Palencia con el líder Casado, lo mandaron para su casa y designaron a Pablo Pérez, más de la cuerda del trío “la, la, la”.

Quiero pensar que estos dos aficionados al “artisteo” actúan por su cuenta y más que solventar problemas, lo que hacen es meter al líder en todo tipo de charcos. De hecho, Egea ya está echando un pulso a la portavoz y protegida de Casado, Cayetana Álvarez de Toledo. La tensión en el Congreso es tal, que incluso utilizan a algún diputado de Vox como intermediario porque entre ellos no se hablan.

El penúltimo follón ha sido el protagonizado con el que hasta el sábado era el candidato del PP en el País Vasco. Es probable que Alfonso Alonso no fuera el mejor aspirante a lendakari -los resultados en los últimos tiempos no le avalan en absoluto-, pero contaba con el visto bueno del partido, también en Madrid o al menos no se había opuesto a su nombramiento público. Y fue destituido casi, casi como se cargaba Franco a sus ministros: con un motorista.

El sábado por la noche le citaron a través de “Whasapp” a una reunión para el domingo en Madrid y mientras Casado lo destituía, su secretario general daba una rueda de prensa con cara de estarse riendo de todos los presentes, afirmando que se trataba de una destitución de “mutuo acuerdo”. Me recordó bastante a la “indemnización en diferido” que acompañó a Cospedal hasta los últimos días de su carrera política.

Con Feijóo no se han atrevido, aunque evidentemente tampoco es del agrado de Génova. El líder gallego mostró el lunes su descontento con las actuaciones del nuevo PP con bastante elegancia: “Génova ha sido muy generosa con Cs en el País Vasco”, al tiempo que lamentó que Alfonso Alonso deje la política, porque un partido, dijo, no se puede permitir prescindir de personas como él. A buen entendedor... No hace falta que nadie le diga al lanzador de pipos de aceituna que el resultado electoral del 5 abril para el PP en el País Vasco será probablemente tan malo con Iturgaiz como lo hubiera sido con Alonso, pero la responsabilidad la tendrá que asumir Génova, digo yo. Después de año y medio no creo que culpen también a Rajoy.