Los ‘perroniños’

En los pueblos antes los perros iban por la calle a su aire. Aún ahora en algunos se les abre la puerta por la mañana y se les recibe de noche, sobre todo en los que hay más perros que personas. Antes muchas veces sabías que el perro era de ‘fulanito’ porque volvía al corral y no se le recibía con una patada (o sí) o porque había una lata -casi siempre oxidada- para echarle (porque no era darle) la comida, que eran las sobras de la casa. De niña recuerdo que una de las gracias era dar un golpe fuerte con el pie cuando te encontrabas a un galgo porque era divertido ver cómo se asustaba. Era habitual quitar las alas a las moscas o clavarle pinchos a las ranas o tirar con balines o tirachinas a las palomas. Si no lo hacías, era difícil que se entendiera que era por pena, no entraba dentro de la lógica.

Ahora veo a una galguita negra a la que habían abandonado y que la pobre vive con miedo porque en su otra vida alguien se divirtió con ella asustando a galgos y ‘jugaba’ a tenerla atada y la abandonó, y afortunadamente la perrita preciosa negra no fue una de las víctimas de esa moda de hace unos años que consistía en ahorcar a los galgos y dejar el cadáver metido en los neumáticos tirados por los caminos. Y su otra vida fue ‘antes de ayer’. Es decir, que aún ahora hay salvajes que maltratan animales y por eso está bien recordarles con leyes (como la de Bienestar Animal) que el salvajismo no sale gratis. Solo el que ha tenido animales puede saber cuánto se les puede llegar a querer y cuánto se sufre cuando faltan, con duelos a veces de años. Pero eso no quita para que se nos haya ido la pinza.

Ahora hay personas que llevan al perro suelto por las calles porque, pobres, tienen que correr, como si no hubiera campo ni ordenanzas municipales, y les importa un bledo el respeto a las personas porque consideran que el derecho de su animal está por encima. Hemos pasado de la patada, que es una salvajada, a que se vea como normal lo anormal y poco higiénico de que un perro coma de nuestro plato cuando a lo mejor ha estado segundos antes lamiéndose el trasero. Hemos igualado a los perros con los niños, hasta el punto de que tienen derecho a ir de monumentos en ciudades como Salamanca, o, de tiendas a ver trapitos. Eso sí, se ve a pocos dueños con la botellita de agua con Mistol para que la ciudad no huela a orín.

Y eso dentro de que Salamanca es un lujo porque el Ayuntamiento ha hecho algo muy bueno que es darles espacio a los perros con la posiblemente mejor red de parques caninos que hay en España y así han dejado de estar en los parques infantiles entre toboganes. También el Ayuntamiento ha visto que hay mercado en el turismo con perros, y les ha abierto los monumentos, pero sin considerar un horario que respete al resto de las personas, que tienen derecho a la visita sin un perro al lado que, a lo mejor, le da miedo o simplemente no le gusta aunque para el dueño resulte incomprensible. Resulta que hay hoteles y restaurantes con la entrada prohibida a los niños y, en cambio, la tendencia es la de abrir todo a los perros. Y el perro, aunque le queramos mucho, no es una persona. Y la Ley de Bienestar Animal, con ser necesaria, va redactada justo a los que tienen ‘perroniños’, con derechos para los animales, pero sin obligaciones.

Y va en contra de los animales de trabajo o de campo porque la Ley presupone que ahí hay maltrato. Por eso lo de las cámaras en los mataderos (tiene razón el consejero de Agricultura cuando dice que en la fiesta del cordero nuestro Gobierno mira para otro lado porque a los Garzón y Belarra les da miedo molestar a otras culturas, por si acaso). Por eso, porque presupone que hay maltrato hacia el animal de trabajo, en la Ley de Bienestar se le pone mil pegas a que un perro sea pastor o calzador. Solo entiende que la felicidad de un perro esté en seguirte por cada habitación y se olvida de que hay razas para las que su felicidad está en el trabajo, en sentirse útiles. Un perro puede estar tirado en el sofá, pero nadie puede negar que a lo mejor también es feliz si persigue liebres. Un perro es feliz si con temperaturas bajas le tapamos para que no tirite, pero probablemente alguno lo sea aún más controlando las ovejas en un día de lluvia al lado del pastor. Es que se moja. Sí, pobrecito, como su dueño, pero es que ahora nadie se acuerda del hombre, solo de su perro y menos la Ley de Bienestar.

Un perro puede estar feliz a nuestros pies mientras vemos la tele pero a otros se les ve plenos ayudando a controlar las vacas detrás de los caballos. A un perro le gusta aprender, que le acaricien, le den bien de comer, pero no es bueno que coma lasaña a la boloñesa. Se trata de entender que el perro es feliz en la ciudad -pese a que otros también lo duden, porque no hay más que ver cómo después de un par de horas en el parque no es raro ver cómo mueven el rabo felices cuando se les pone la cadena para regresar a casa- pero también en el campo.

La Ley de Bienestar Animal debería estar en este término medio pero se inclina del lado de extremistas de mi perro es mi hijo. Con ser necesaria -como lo es el Código Penal sin que eso signifique que todos asesinemos o robemos- es una pena que la hayan convertido en sectaria, para ‘perroniños’ malcriados.