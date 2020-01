Debo reconocer que me estoy contagiando del pasotismo de la insufrible separatista Montserrat Bassa, golpista de familia y gran animadora del debate de investidura. Está todo el mundo pendiente del reparto de ministerios y a mí me da un ‘Bassa’: me importa un comino el perfil de los ministros. No creo que tenga la menor importancia. Pensemos,por ejemplo, en el recién investido presidente y en su perfil. ¿Tiene un perfil técnico? ¿Político? ¿O más bien apolíneo? ¿Se da besos por las mañanas cuando se mira en los espejos de Moncloa o piensa que sigue necesitando láser para ocultar los volcanes del acné? ¿Es socialista, comunista, socialdemócrata o simplemente sanchista?

Nos va a dar igual el perfil del presidente, porque lo vamos a tener que soportar cuatro largos años, si no son más. Que no nos cieguen en estos primeros días las rabietas propias de adolescentes entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Los celos, las zancadillas y las mezquinas deslealtades nunca les llevarán a romper su idilio, por el propio bien de ambos y el propio mal del resto. Una pareja que se odia unida, permanece unida.

Dicen los politólogos al ver el cuadro de los ministerios, pintado casi al completo por el ‘artista’ Doctor Sánchez días antes de comunicárselo al Rey (un desplante más a Felipe VI, ¿y van?...) que está reforzando el peso económico del gabinete. No me extraña. Para empezar, será un gabinete superpoblado, un autobús lleno de ministros, que con sus secretarios de Estado y directores generales multiplicará su capacidad derrochadora . Por ello están reforzando el ala económica, para mejor saquear nuestros bolsillos, no solo para pagar buenos sueldos a tanta tropa ministerial, sino para sufragar la venidera política de acelerón de gasto público.

Más que el perfil de los ministros, me importa el filo del hacha. Porque del hachazo fiscal no nos libra ni santa Nadia Calviño. El problema del carácter dilapidador del equipo sociocomunista no reside en el número de vicepresidentes y ministros, sino en el programa de sesgo bolivariano y en las prebendas de inversión territorial negociadas por Sánchez con catalanes, vascos, valencianos, canarios, aragoneses y gallegos. De ese festín presupuestario a los castellanos y leoneses no nos van a tocar más que las migajas, por más que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se declare alerta y vigilante. No somos una Comunidad con fuerza suficiente como para exigir, y menos con un paniaguado como Luis Tudanca al frente del PSOE regional, un sanchista pata negra que se ha apresurado a pedir la mitad de los futuros fondos contra la despoblación y cuyos asesores ya deben de estar buscando argumentos para justificar el menosprecio a la Región cuando se conozca el reparto.

Digo que me importa un comino el reparto de carteras que Sánchez ha ido anunciando en las últimas horas, pero debo hacer un pequeño ramillete de excepciones. Reconozco que me preocupa la continuidad de Luis Planas al frente del departamento de Agricultura, tras demostrar su inoperancia durante año y medio

También admito que la presencia de la ‘incendiaria’ Teresa Ribera, la culpable del hundimiento del sector del automóvil en España durante el último año con su anuncio del fin del diésel, al frente de Transición Ecológica y Reto Demográfico, me produce escalofríos.

Finalmente, no sabemos cuánto daño puede provocar Alberto Garzón en Consumo, pero podemos tener la seguridad de que hará todo el que pueda. Un comunista cuyo paradigma de mercado es la racionada Cuba de los Castro con sus salarios de treinta euros al mes, la puede liar morrocotuda en cuanto le dejen asomar por el Boletín Oficial del Estado. Para echarse a temblar.