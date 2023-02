Esto es un serial. Dicen hasta en la tele que nos han timado porque el Ayuntamiento ha pagado una pasta para traer a unos jeques que no eran jeques y a los que convenció un asesor municipal que dijo que era licenciado en Económicas pero que al final no lo era. Y que en este lío está un concejal de Turismo que ya no es de Turismo, amigo del asesor y que aún lo es -aunque le dijo el alcalde que ojo-, y que insiste en que los jeques no iban disfrazados.

Está el alcalde, que en su momento debió ver bien el congreso de los jeques por si traían inversiones y que ha debido ver algo que no le gusta pero no ha dicho qué. Igual que la teniente alcalde. Y ya dicen que son cosas de Fernando Castaño, el que era de Turismo pero que ya no lo es. Difícil de entender el serial y mucho.

Porque el congreso se celebró, que era lo acordado, y vinieron jeques, salvo que al final alguien pruebe que no. Castaño dice que sí, que son de verdad y está pesado porque quiere salvar su imagen, que quedó por los suelos cuando se rio Risto. Y está el empresario inglés que los trajo, que no entiende nada y que no sabe cómo dicen que vinieron disfrazados, cuando lo que pasa es, cuenta, que es gente de países lejanos que viste con esas ropas. Y The Telegraph comenta que menudo lío hay en Salamanca con una empresa inglesa pero recuerda que se presentó en la Cámara de los Lores y que allí no va cualquiera. Y el inglés sigue con que sí, que él está por invertir. Y el alcalde, que ya veremos. Y Castaño, que vaya provinciano el alcalde.

Y lo que sabemos hasta ahora es que el congreso se celebró y vinieron 300 personas que se dejaron un dineral y que el Ayuntamiento pagó 35.618 euros, que al parecer no se sale de lo que aporta para eventos de este tipo. Pero dijeron lo de los miles de millones y empezaron las risas. Ahora dicen que era un decir, pero lo del teleférico ha venido para quedarse. Aunque Lanzarote en su día prometió un tranvía y Pablos, otro, y se olvidó. Ahora, con los jeques, el PSOE se unió a la fiesta pero de otra forma, y José Luis Mateos fue donde Risto y sus chicos empezaron a hablar del ‘jequemocho’. Y Salamanca, pues como Cagancho.

Ahora, menos mal, habrá comisión de investigación y a lo mejor nos enteramos de lo que pasó. A lo mejor que se ofreció a Salamanca un congreso con posibles inversores y se celebró. A lo mejor que lo exótico del congreso y la fanfarronada que se vendió en él dio juego y las risas de la tele hicieron su presión; y, a lo mejor, que lo que iba para golazo se volvió balonazo en la línea de flotación del equipo de Gobierno, que antes navegaba que daba gusto. A lo mejor que sin decir por qué, el Ayuntamiento se bajó del proyecto y que otro insiste en él. Y que también sin pruebas de nada (o que sepamos) la oposición sigue de risas a ver si así de esta deja de ser oposición.

El serial empezó como “Bienvenido Mister Marshall”, siguió por “Antoñita la fantástica”, tornó hacia “Los timadores” y ahora estamos en CSI, que se antoja que debería haber sido el principio y no el final y así nos habrían evitado el serial. Y de la comisión puede ser que no se descubra nada, que es en lo que suelen quedar las comisiones; o que se demuestre que era una farsa y habría que depurar responsabilidades; o que ha sido un proceso inmaculado, quién sabe.

También puede ocurrir que al final de tanto revuelo los jeques inviertan, no 15.000 millones de euros, que suena a enorme sobrada, pero sí a lo mejor en alguna empresa. Porque ahora la imagen mundial de Peace City World también está en juego. Y a ver qué hacemos entonces con el concejal que era de Turismo y ya no lo es o con el asesor que no es economista pero que trajo el congreso. No ocurrirá pero, ¿y si ocurre?