Hace ya más de diez años de este bochornoso episodio doméstico que todavía reaparece de vez en cuando en cenas con amigos. ¡Qué vergüenza! La cinta había recibido el Óscar a la mejor película en la ceremonia de 2007, Jack Nicholson y Matt Damon se repartían el protagonismo y Scorsese había dicho que estaba especialmente orgulloso del trabajo, así que tecleamos “Los infiltrados” y descubrimos con satisfacción que podía descargarse de forma pirata. Mea culpa, mea culpa, mea culpa, pero cuando en casa hay niños pequeños, no hay abuelos en la ciudad y para salir al cine una noche debe darse una alineación de planetas que sucede solamente una vez cada mil quinientos años, acaba uno delinquiendo contra la propiedad intelectual. Para tranquilidad de la SGAE, fuimos castigados hasta el sonrojo. ¿Cómo podíamos nosotros siquiera sospechar que existía una película pornográfica con ese mismo título? En aquellos tiempos un vídeo tardaba lo suyo en descargarse, así que dejamos el ordenador trabajando toda la tarde y no descubrimos el error hasta pasados un par de minutos de la reproducción. Mi primera reacción ante la escenita de arranque fue pensar: “¡Madre mía! ¡Cómo está Hollywood!”. Y cuando, pasados ni dos minutos, resultaba ya evidente la confusión, optamos por apagar y reírnos de lo pardillos que éramos como piratas informáticos. Por eso, entenderán ustedes que cada vez que Torra culpa a “los infiltrados” de la entrega por capítulos que llevamos viendo ya dos semanas, a mí me traicione una risa floja. Por no llorar.

No estoy segura de si pertenece al género bélico o al de terror, pero esta peli tiene también algo de pornográfico. Me refiero a esos primeros planos indecentes en los que vemos como “los infiltrados” desatan su rabia y agresividad, esforzándose por partirle la cabeza a los policías de turno, sin argumento y sin trama de por medio. Se nota mucho que Rosa María Mateo estudió en la Escuela Oficial de Cinematografía, algo que también ha quedado en evidencia, por cierto, en la retransmisión en directo del desentierro. En las facultades de Periodismo nos enseñan, en cambio, que uno de los principios universales de la información sobre hechos reales es que “el medio es el mensaje”, una idea del señor Herbert Marshall McLuhan, fundador de la filosofía sobre medios de comunicación, que aplicada viene a significar que si se pone a un reportero en directo en la Via Laietana diciendo que ahora está todo tranquilo pero que en cualquier momento puede haber leña, antes de que acabe el Telediario llegarán los que dan leña, “los infiltrados”. Pero también es cierto que los hechos son los que son: piedras, rodamientos, ácido, cócteles molotov, pirotecnia, contenedores ardiendo, saqueos, 600 heridos... un desastre. Ahora que caigo, es más bien un guión del género de catástrofe.

Como ya no me fío de las películas por el título, me he informado sobre protagonistas. Y sigue el bochorno. Entre los detenidos por los destrozos y agresiones están, por ejemplo, Ibrahim y a Charaf, dos chavales marroquíes de 16 años que llegaron a Cataluña, uno en patera y otro huyendo en un ferry, y que viven de okupas en Gerona. Otro detenido en la Rambla es Pau S.G., creativo de publicidad en paro desde hace cuatro años y residente en Barcelona que es su cuenta de Twitter acusa “nos roban nuestros impuestos”, pero a mi juicio la estrella del reparto es Francesc, joven sobrino de un intelectual del procés y que sube a las redes sociales fotos suyas en velero en el Real Club Náutico de Barcelona. ¡Madre mía! ¡Cómo está Hollywood!”. Cuando he visto las imágenes de los dos ultras detenidos por apalear a un manifestante independentista no me cabía ya duda de que había vuelto a equivocarme de película. Hasta que la manifestación constitucionalista de ayer me ha devuelto a la realidad, con todas esas banderas españolas y catalanas, con los políticos en segundo plano y tras la pancarta “Juntos somos invencibles”.

Me consta que hay barceloneses que han visto la manifestación en la tele por miedo. En la radio he escuchado a una señora que no deseaba identificarse porque no se atreve a “salir del armario” y humanamente es del todo comprensible, pero mucho me temo que la peli buena no la vemos sin pasar por caja, sin mostrar a las claras que somos más. Le recomendaría a esa pobre señora que vea la película “Los infiltrados”, la de Scorsese. Habla de mafiosos metidos en la policía y de policías metidos en la mafia, de cómo con solo esconder un par de cadáveres se puede conseguir el reconocimiento de un departamento confuso, en descomposición, y de la insoportable tensión que genera la mentira.