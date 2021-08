Los indeseables de Salamanca

Hubo un tiempo en que la declaración de ‘persona non grata’ al embajador de un país precedía a una declaración de guerra. Asunto grave, por tanto. Ahora la figura se ha descafeinado y en cualquier pleno de cualquier parlamentillo le colocan la etiqueta de indeseable al primero que pasa por allí. Le ocurrió a Santiago Abascal en Ceuta, y no hubiera tenido mayor enjundia la decisión si no hubiera sido por el apoyo (con su abstención) del PP ceutí. El de Vox, tan macho para otras cosas, mostró una piel muy fina y se lo tomó a la tremenda, aunque luego se le ha ido enfriando el cabreo.

Aquí en Salamanca somos muy selectivos a la hora de ‘nongratear’ al personal. De hecho, solo se conocen dos casos, a los que separan enormes diferencias en los méritos. El Ayuntamiento de la capital solo tiene al exetarra Arnaldo Otegui en la nómina de proscritos. La verdad es que el tipejo, amigo íntimo de Pablo Iglesias y entrañable cooperador necesario de Pedro Sánchez, acumula merecimientos, con su historial de pertenencia a ETA, miembro de un comando que ponía bombas y cometía atracos a mano armada, y condenado a 6 años de cárcel por secuestrar a un directivo de Michelin. Ahora se dedica a trabajar para los asesinos montándoles homenajes cuando salen de la cárcel y buscándoles un puesto bien pagado en cualquiera de las inmensamente ricas administraciones vascas. En su caso, lo de “non grato” se queda muy corto.

El otro indeseable de la provincia no le llega ni a la suela de los zapatos al bildutarra Otegui. Se trata del orondo y barbudo austriaco Franz Fischler, el comisario europeo de Agricultura declarado persona “non grata” por el consistorio de Palaciosrubios en 2004, cuando se empeñó en acabar con la remolacha salmantina como si no tuviera otro objetivo en la vida. No lo consiguió pero dejó, en todo caso, un amargo recuerdo.

Hubo ese mismo año 2004 un intento que quedó en nada aunque mereció mejor suerte, cuando el PSOE promovió la censura de María Jesús Ruiz, a la sazón consejera de Medio Ambiente de la Junta, en respuesta a los destrozos de consideración causados en la provincia por su ineptitud a la hora de gestionar los residuos y los parques. Al ser miembro del Gobierno de Juan Vicente Herrera (¡cuántas veces no se habrá arrepentido el burgalés de haber confiado en la soriana!) los del PP salmantino se opusieron. Un fallo lo tiene cualquiera.

Ahora mismo, si abriéramos un concurso de méritos, tendríamos muy difícil la elección del siguiente “no grato”. El ex ministro José Luis Ábalos acumularía un número elevado de papeletas, como autor del olvido sistemático al que son sometidas las infraestructuras locales por parte del Gobierno sanchista, pero el presidente de Renfe, Isaías Táboas, responsable de la supresión de los Alvias a Madrid, estaría muy cerca en la clasificación. Habría votos, sin duda alguna, para un hombre de la tierra, el ‘añorado’ Jesús Caldera, que tanto prometió, tanto incumplió y tanto se rio en nuestra cara, o para el pánfilo Fernando Simón, nefasto conductor de la lucha contra las primeras olas del coronavirus, e incluso para la consejera de Sanidad, Verónica Casado, reina del despropósito en la lucha contra la pandemia en Castilla y León.

Y cómo no, en la lista estaría muy arriba el presidente del Gobierno social-comunista, cuya ambición y narcisismo nos están llevando a todos los españoles a la ruina. Aunque en el caso de Sánchez habría que aplicarle un atenuante por traer a Salamanca la Cumbre de Presidentes Autonómicos, que convirtió a la ciudad en epicentro de la política nacional durante varios días. Con ese antecedente me entra la duda de si, en lugar de declararlo persona “non grata”, no sería mejor invitarle a celebrar sus cumbres aquí todas las semanas. Algo de beneficio sacaríamos de los dos años y pico que le quedan de presidencia y, total, el destrozo para España no dejaría de ser el mismo.