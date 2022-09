Los imbéciles somos nosotros

Seguimos para bingo. La degradación de la política llega a tal extremo que estos días las Cortes de Castilla y León se han convertido en un auténtico disparate y la culpa vuelve a ser de la entrada en ella para servir al pueblo, en puestos de enorme responsabilidad, de gente que no está preparada para ello ni mucho menos. Se piensan que en el Parlamento se puede hacer de todo: Insultar, provocar o manejarlo a su antojo.

En el pleno que se ha celebrado esta semana hemos visto como un vicepresidente de la Junta de Castilla y León llama “imbécil” a un procurador, que anteriormente ocupó su mismo despacho, y aquí no pasa nada. Ni el presidente de la Cámara ni su propio partido político ni nadie es capaz de decirle absolutamente nada. Me recuerda a la serie de los Peaky Blinders. Podemos decir que la voluntad del pueblo es que estos señores tengan su espacio en las Cortes de Castilla y León y podríamos debatir si no había más remedio que formar un Gobierno de coalición con ellos, pero hay unos métodos de control internos para que el Hemiciclo no se convierta en un circo.

García-Gallardo es reincidente. No es la primera ni la quinta salida de tono en lo que va de legislatura. Llamar imbécil a alguien es algo que hacemos a diario todos unas tres o cuatro veces, pero claro lo decimos en conversaciones privados. Esas cosas las puede llegar a pensar el líder de Vox en la Comunidad pero no las puede vomitar como una letanía. Este inexperto burgalés dice todo lo que se le pasa por la cabeza y eso no es admisible, ni en política ni en la vida en general. Aquello de decir que el sexo debe realizarse con la única misión de tener descendencia es de risa y él lo dijo muy en serio.

Pero estas salidas de pata de banco de Vox se deben a que la izquierda va muy bien en la burra con ellas. Están tan contentos. Tienen la dosis de bronca necesaria cada semana para desgastar al Gobierno y movilizar a su electorado, que en Castilla y León es el que es, por supuesto. A Tudanca, y en especial a Ana Sánchez, les pone el barro. A Pablo Fernández, tal y como se le pudo ver el miércoles en el Parlamento le mola eso de provocar desde la tribuna en sus minutos de gloria, pero el PP no puede caer en esta trampa. Sé que es fácil de decir pero luego hay que estar metido en harina lidiando con esta caterva, pero la realidad es que no pueden caer en el juego sucio al que están llevando el partido entre unos y otros y que les sirve para retroalimentarse. Lo de Francisco Vázquez como vicepresidente de la Cortes de Castilla y León no tiene un pase. Con la experiencia que tiene y lo moderado que ha sido siempre no puede cometer el error de decir “suspendo el pleno y que se jodan”. Esto no va de joder a unos u a otros, esto va de mejorar la vida de los ciudadanos, que para eso se les paga.

Con este ambiente acabar la legislatura se antoja una tarea complicadísima, y lo peor es que el gran perjudicado es el propio Partido Popular. Pero lo de menos es si consigue dos procuradores más o tres menos, es la imagen tan patética que se da y que pone a instituciones modélicas hasta ahora como ejemplo de cuál es el camino que no debe seguir la política. La de veces que se habrá preguntado Mañueco por qué haría caso a Pablo Casado y apretaría el botón del pánico... Ya se sabe que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, pero es que ya se sabe que en todos los aspectos de la vida uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, e Igea, con su cuerda locura, era un hombre difícil de llevar, pero currante y capaz, mientras que los verdes vienen a destruir un sistema con las mismas armas que Podemos, el populismo. Cuanto peor, mejor. Y si para contentar a su masa hay que llamar imbécil a un procurador se le llama, porque seguramente es lo que piensen muchos militantes de Vox, que Igea es un imbécil. Hasta la coronilla de ellos estamos.