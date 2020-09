Los huertos que vienen

De todos los huertos de Salamanca el más famoso es sin duda el de Calixto y Melibea, en lo más alto de la muralla donde situó Fernando de Rojas, el autor de La Celestina, los pecaminosos idilios de los dos protagonistas de su drama. Miles de turistas visitan cada año ese mirador privilegiado, con el Tormes a sus pies y las cúpulas de la ciudad a sus espaldas.

Hubo otros huertos célebres en Salamanca, como la Huerta de los Jesuitas, que hoy se llama parque, pero cuando la cedieron a la ciudad —alcalde Jesús Málaga— a cambio de algunas contrapartidas inmobiliarias, era huerta de perales y manzanos, muchos de los cuales aún sobreviven y dejan los frutos al alcance de los paseantes tan ávidos que no los dejan madurar.

Y viene a cuento esta introducción porque se está rematando el perfil de los 500 huertos comunales que contempla el proyecto integral de las orillas del Río Tormes y según hemos leído, se pretenden sortear entre los solicitantes el próximo mes de octubre.

Es sin duda una excelente noticia. Las experiencias de otras ciudades como Sevilla, Zaragoza o Vitoria con los huertos comunales no pueden ser más positivas. Los huertos prestigian y reaniman la vida social, alientan el aprendizaje de los cultivos más consumidos y fomentan el autoabastecimiento de los usuarios.

Además los huertos tapizan de verde y de vida los entornos urbanos que como el de Salamanca, antes eran solares o eriales degradados abandonados a su suerte.

El proyecto contempla la construcción de un mercadillo techado donde los nuevos hortelanos puedan exhibir sus primicias y lo que ahora se llama pomposamente un Aula de Interpretación de la Huerta.

A ver si cuando salgamos de esta, los escolares pueden ir por allí a aprender que los tomates no se crían de noche en las estanterías de los supermercados. Lástima que no haya un establo donde ordeñar un par de vacas para que vean que la leche no nace envasada en las cajas de cartón,

Aunque si ven ordeñar en directo a lo peor a muchos les da repelús y no la vuelven a probar.