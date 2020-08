‘Los hijos no son de los padres’

La ministra no es la misma. Celaá sorprendió en enero con aquello de que “no podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres”. Entonces se oponía con la fuerza del Gobierno a que una comunidad que pretendía ejercer sus competencias educativas, en ese caso la de Murcia, permitiera a los padres vetar la asistencia de sus hijos a actividades extracurriculares organizadas por los colegios. Ahora Celaá ya no es Celaá porque ha regalado a los hijos a las comunidades autónomas. Ahora, igual que antes, las competencias en Educación están transferidas pero es ahora y no antes cuando la ministra lo ve así. Será porque la vuelta al cole se presenta con nubarrones y es mejor que el timón en la tormenta lo lleven otros.

Una ministra tan temperamental como Celaá, capaz de asistir como invitada a un congreso de la patronal religiosa y asegurar allí que la Constitución no avala la libre elección de colegio, siguió tranquilamente de vacaciones mientras media España reclamaba su presencia. Igual que hizo Pedro Sánchez como si se tratara de una estrategia de oídos sordos consensuada. Una ministra defensora del aprobado general, que plantea una Ley que permite obtener el Bachillerato con un suspenso, opta ahora por la presencialidad y no por un sistema mixto o por permitir la asistencia voluntaria. Celaá no es ya Celaá porque ahora los hijos son de las comunidades, como todo lo que tiene que ver con el virus.

Quizá por eso la ministra convocó a los consejeros tan tarde, quizás también por eso el proyecto que les expuso fue prácticamente calcado al de julio y a lo mejor, porque ahora mismo los hijos son de otros, por eso llevó el debate a si la temperatura había que tomársela a los niños en casa o en el colegio y no a cuestiones que son responsabilidad del Ministerio. La ministra se centró en lo recomendable que es ir en bici al cole y, en cambio, no llevó a la reunión cómo deben actuar las comunidades en casos de absentismo. Cuando la vuelta al cole no es ninguna sorpresa, la ministra ha dejado la petición de ese informe jurídico que es competencia del Ministerio para la última semana de agosto y porque se lo han pedido los consejeros. Parece que la ministra es ajena al creciente movimiento proabsentismo al que acaban de sumarse las familias chinas a través de la Asociación China de Derecho en España.

Y es que Celaá no es la misma. Algo pasa. La ministra ahora se salta el conflictivo tema de las ratios. Nada de definirlas porque eso compromete al Gobierno central puesto que es su competencia destinar el dinero suficiente a las comunidades para que puedan afrontar un gasto “extra” en profesores. Y tampoco en la reunión nada de Educación, sólo medidas sanitarias de sentido común como la necesidad de abrir las ventanas, lo que incluso convertía la presencia de Celaá en innecesaria, porque con la de Illa habría bastado. No hay ni mucho menos nada de ese adelanto de vuelta al cole anunciado para recuperar lo perdido en el último trimestre -cuando sí hubo clase presencial en otros países- y, por supuesto, nada de plantear otras opciones aunque se conozca el ejemplo de otros países como Portugal, que han decidido recortar las vacaciones.

Y preocupan los niños pero también hay que garantizar la seguridad de los mayores más vulnerables y ahora mismo el Ministerio de Trabajo, de Podemos, le ha negado al de Educación, del PSOE, la posibilidad de implantar bajas para el cuidado de niños en cuarentena o contagiados. Habrá ayudas para los cuidadores por parte de la Junta pero la gran dificultad estará en encontrar personas ajenas a la unidad familiar dispuestas a exponerse al riesgo de contagio.

Celaá dice que ha mantenido 18 reuniones con las comunidades: Concentró las 17 primeras de enero a julio y se desentendió hasta casi septiembre, con la segunda ola. Celaá no es la misma porque ahora incluso se calla cuando Podemos la acusa de haber llevado con su inacción el caos a la vuelta al cole. Como si ya lo supiera...

Alguien tendrá que aclararle a Celaá que los hijos no eran del Gobierno y ahora tampoco lo son de las comunidades y que es ministra para garantizar su seguridad, especialmente cuando encima nos obliga a llevarles al colegio.