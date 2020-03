Cómo se esfuerza nuestra ciudad cada madrugada de viernes invernal para que sus calles del centro recuperen la normalidad de un día cualquiera. Desaparece todo vestigio del atrayente exceso nocturno, una vez exprimidos sus frutos económicos y de juventud; y si no me doy prisa en mi camino mañanero al trabajo, la eficaz limpieza apenas me deja calibrar el éxito de la fiesta universitaria, la quedada o la juerga. La basura escasea, apenas algún vaso roto, trozos de los disfraces efímeros con que se señala la pertenencia a una facultad, a un grupo y, diseminados y tambaleantes, quienes se resisten a abandonar lo vivido para sumergirse en la vulgaridad de la mañana.

De los restos de la noche, quedan las parejas. Muchas, infinitas, avistadas en tantos años de madrugones laborales. No hay máquina de limpieza que las destruya aunque intente mojarles los pies, pasarles muy cerca el cepillo de la barredora o interrumpir sus arrumacos con el ruido de sus motores. Se sientan en los portales, en los huecos de escaleras y pasajes. Del escenario de granito mojado y gélido, deslumbra su calor, sus ojos, su fiebre de convalecientes de la noche, sus brazos confundidos, sus besos ya a esas horas casi agotados. A veces son dos chicos, otras dos chicas, casi siempre chico y chica, brevemente vestidos o con lo que ha sobrevivido de sus disfraces efímeros. Otras son amigos bien agarrados el uno al otro riéndose hasta romperse.

Pueden llevar unidos desde antes o haberse encontrado esa misma noche, y asisto, a sus primeros contactos, y me convierto en transeúnte que fabula sobre ellos mientras repasa mentalmente las rutinas de su día; ellos solo en el presente de sus bocas y yo enredada en mi futuro. Miro suave, pero me llevan sus gestos a una melancolía rara, impropia de la hora temprana. Vuelo a noches vividas hasta el amanecer, algunas afortunadamente no muy lejanas, pero siempre recordadas de verano. No me veo sentada en las escaleras de un portal, aunque seguramente lo hice.

Mi melancolía es de la que estudia la pensadora holandesa Joke Hermsen, un estado del alma que tiene que ver con la pérdida, con lo ya vivido, pero que necesita esperanza, amor, música, amistad, luz, baile para no volverse oscura. Algo de calma y un poco de amor. Y recuerdo a muchas mujeres, de todas las edades, sin pareja, aunque nunca solas, contenidas, asustadas, expectantes, volcadas en necesidades de otro, olvidadas de ellas mismas. Mujeres que en un momento de sus largas noches deciden, reunidas al fin las fuerzas suficientes, saltar la frontera, ocupar el otro lado de la cama, el ajeno, el que tuvo dueño/a durante décadas en el reparto de otras noches y, casi, otras vidas. Y pueden conformar otro tiempo. Yo paro el mío y escribo sentada en un banco, frente a un mosquetero y una bailarina con las medias rotas que se besan apasionadamente.