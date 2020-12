Los encantadores Felipe y Letizia

Con ese ‘son encantadores’ se refería Pablo Iglesias a finales de 2018 a Felipe VI y Letizia. Los reyes habían mostrado interés por los hijos del líder de Podemos y Pablo se había derretido.

Su simpatía por el monarca la había aireado cuando Felipe VI fue proclamado Rey, en 2014, justo el año en el que había nacido Podemos. Iglesias llegó a alabar su primer discurso aunque, como entonces las encuestas daban a su partido como ‘primera o segunda fuerza’ en intención de voto, le puso como ‘peguita’ que no fuera más claro. Por si había alguna duda sobre que quería un discurso a la medida de Podemos, Irene Montero, responsable de Movimientos Sociales de ese partido, aclaró que Felipe VI tenía que haber dicho que “el cambio inevitable no pasa por confiar en lo viejo”. No son listos ni nada.

Pero aunque no pudo aprovecharse de él, Felipe VI seguía cayéndole bien. En 2015 fue cuando Pablo Iglesias, haciendo gala de ese buen rollo, le regaló “Juego de Tronos” y en 2016, en la ronda de partidos, siguió el jajaja. Pero el 3 de octubre de 2017 se rompió la relación de compadreo porque el Rey hizo un discurso a favor de la Constitución y en contra del referéndum ilegal. Lo raro es que a Iglesias le resultara extraño. Se quedó planchado porque creía tener una mayor influencia sobre él y a partir de ahí empezó su tiro al plato contra la Monarquía, intensificado en los últimos meses. Ahora cuando no puede evitar decir que ‘son encantadores’, pone la ‘muletilla’ del ‘hay que separar lo personal’.

Y en eso, en atacar al Rey estamos porque las encuestas no sonríen a Podemos y entiende que defender la República y no la Monarquía, distanciarse del PSOE y poner a Sánchez en apuros, le dará votos. Así que diga lo que diga y haga lo que haga, al Rey se le critica. Quedó claro cuando el Emérito aún estaba en España y tenía agenda. Entonces Iglesias le criticaba por cada acto al que acudía... y por el que no acudía. Por eso pensaba polemizar por su presencia en el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas pero como Juan Carlos I no apareció, también le puso fino.

Con el discurso del Rey de esta Navidad estaba claro que las críticas feroces iban a llegar por parte de los frankestein. Lo que nadie podía pensar es que los socios de Sánchez iban a hacer tanto el ridículo para cumplir con el objetivo marcado de cargarse la Monarquía. Podemos llevaba días de presión sobre el discurso y que el Rey saliera airoso, no les fastidiaría el ruido.

Como no había otra, han cogido esta ‘terrible’ frase del discurso: ‘Los avances y el progreso conseguidos en democracia son el resultado del reencuentro y el pacto entre españoles después de un largo periodo de enfrentamientos y divisiones”. Y esto, que a muchos mortales -entiendo que a la mayoría- nos suena a concordia y a unidad, significa para Podemos, cómo no, “denigrar la memoria de las víctimas del franquismo”. Como si Carmen Calvo, controladora del discurso, lo hubiera permitido. Felipe VI había ido a una exposición de Manuel Azaña como signo de normalidad y de haber superado etapas, pero Podemos, como le viene bien, vive en el pasado y siempre de la mano de Franco.

Como debieron llamarse por la mañana, Bildu también se mostró indignadísimo con esa frase tan ‘malévola’ porque, atención, al pronunciarla el Rey redujo ese periodo a ‘un enfrentamiento y división’. Es broma, ¿no?

Errejón, más a su bola y con el norte perdido, criticó a Felipe VI porque según él ‘no está dispuesto a rendir cuentas por los escándalos de su padre’. También sería. Y al PNV le molestó muchísimo que ‘no se mojara’ por las cartas enviadas por los militares. ¿Es todo esto serio? Lo mejor es la pregunta que Podemos cree que el Rey debería haber contestado con su discurso y que no es otra que: ‘¿la institución monárquica es una herramienta idónea para delinquir?’ Están para hacérselo mirar.

Pere Aragonés ha sido el más sincero de todos al decir que ‘el único discurso que esperamos de Felipe VI es el que anuncie el fin de la Monarquía’. Es decir, que dijera el Rey lo que dijera, les iba a parecer fatal. Lo que a estas alturas no sabíamos es que les importaba tan poco hacer el ridículo.

‘Son encantadores’. Sí, encantadores, pero para Iglesias no hay amigos. Ni para Sánchez. Ahora sostiene a Felipe VI pero es otro depredador que tampoco hace rehenes. Pobre Rey.