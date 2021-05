Los deberes para la Junta

Quien quiera aprender, a Salamanca. El problema es que hoy en día, tal y como está diseñado el sistema educativo del puñetero Estado de las Autonomías, los de Salamanca, si quieren acceder a estudios universitarios para instruirse en el Estudio salmantino, han de tener altas capacidades, o casi. De lo contrario, se toparán con alumnos de otras comunidades autónomas con mejores puntuaciones -que no mejores conocimientos- en las pruebas de Bachillerato y de la EBAU -antes Selectividad-. Un injusto mecanismo de evaluación teniendo en cuenta que ni las materias que forman parte de las pruebas ni la exigencia en la corrección y puntuación de las mismas no tienen nada que ver si el aspirante a universitario es canario, andaluz, asturiano o castellano y leonés. Esta macabra solución hace que a menudo me pregunte qué motivo lleva a la consejería de Educación de la Junta de Castilla y León a exigir una elevada capacidad de conocimientos a nuestros estudiantes. Tengo la impresión de que a nuestros políticos les encanta sacar pecho con las altas capacidades de los castellanos y leoneses en el informe Pisa. Alguien puede espetarme que será mejor que nuestros alumnos adquieran una mejor formación para afrontar posteriormente con más garantía de éxito su etapa universitaria. Tal vez. Pero muy probablemente lejos de Salamanca, con todos los inconvenientes que ello provoca para los propios estudiantes y sus familias, que han de afrontar un esfuerzo económico importante. También me pueden reprochar que la llegada de numerosos universitarios de otras provincias contribuye a mejorar la maltrecha economía de Salamanca. Cierto. Tanto como que las familias salmantinas que tienen hijos en otros lugares, como consecuencia de ese esfuerzo económico, se ven obligadas a disminuir gastos en hostelería, restauración, ocio o calzado, por poner un ejemplo.

Mientras nos ponemos de acuerdo en qué es mejor para el futuro de los jóvenes salmantinos aspirantes a universitarios, agradecería que la Junta de Castilla y León abordara este tema como si de un asunto de Estado se tratara. Que abandere una reclamación ante el Gobierno de España con la misma fuerza y entusiasmo que ha hecho ante la devolución del IVA de 2017 o la distribución de los fondos europeos. No en vano, el futuro de nuestras próximas generaciones está en juego. Es decir, nuestro propio futuro. Competencia y formación para nuestros alumnos, sí. Pero no a costa de hacer el ‘canelo’.

Del mismo modo, Castilla y León debe pasar de los deseos a los hechos. La digitalización es hoy un déficit que arrastramos en nuestra tierra. Que llevamos arrastrando mucho tiempo, mejor dicho. Siempre hemos ido un peldaño por debajo. Y eso nos condena. Como individuos. Y como empresas. Porque para competir es necesario disponer, al menos, de las mismas oportunidades, bienes y servicios. En una época en la que se habla tanto de teletrabajo sería conveniente practicarlo, pero con garantías. Pero somos el Oeste de España. Los últimos para conseguir autovías. Los últimos para ver un tren de alta velocidad por nuestras vías. Y los últimos para disponer de acceso a redes de alta velocidad. Afrontamos un momento esencial, con fuertes inversiones para atraer talento y retenerlo con proyectos innovadores que generan empleo. Sin igualdad de condiciones, los esfuerzos por alcanzar la competitividad tecnológica son fuegos de artificio. Y ya estamos bastante cansados de asistir como invitados a espectáculos. Queremos ser protagonistas. Hagan sus deberes.

No me resisto a terminar este artículo sin hacer una mención al Salamanca UDS. La afición habló en el Helmántico. Creo recordar que desde que Lillo estuvo en el banquillo no había una comunión tan grande con un entrenador como con Lolo Escobar. Ya sabemos qué ocurrió con Lillo. No repitamos los errores.