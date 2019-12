Aun no se explican cómo alguien puede llevar a un garaje jamones ibéricos para lonchearlos. No se comprende cómo se puede ser tan cafre de dejar la joya gastronómica salmantina en manos ilegales para su envasado, más cuando con esta decisión se pone en riesgo la sanidad, la imagen y el futuro de un sector que ahora mismo es la única locomotora industrial de la provincia de Salamanca. No entra en la cabeza pero ha ocurrido y lo mejor que puede pasar es tacharlo y no de la mente del consumidor, que tiene derecho a saber lo que consume, sino de los empresarios.

Lo del garaje ocurrió posiblemente porque dos partes querían ganar dinero, uno aprovechándose de la temporada alta de venta de jamones y las dificultades de empresas saturadas para facilitar a tiempo producto a sus clientes y otros, de precios más asequibles que los de las plantas de loncheado legales y de mayor rapidez. Si conocían la ilegalidad, calibraron el riesgo y lo minimizaron en función de sus intereses, amparándose también en que se trata de producto curado y no fresco y encuentran menos posibilidades de un escándalo sanitario.

Cuando ocurre un caso así siempre se echa de menos la reacción del sector desmarcándose de conductas reprochables como esta, más que nada porque el anonimato de las empresas clientes del garaje mete en el mismo saco injustamente al resto. En estos casos puede más el que se deje de hablar pronto de una práctica que incomoda, como si el silencio y no la denuncia valiente que marca límites borrara todo.

Aún no se explica cómo alguien puede llevar jamones ibéricos a un garaje para lonchearlos cuando este sector es la joya también en sueldos, con Guijuelo como motor de empleo de su comarca pero también de Salamanca, con los trabajadores de matadero y despiece más cualificados con salarios superiores a 3.000 euros mensuales.

Y en un momento, además, en el que las oportunidades se multiplican con el mercado chino. Ahora mismo las empresas de ibérico viven un momento dulce por la venta de carne fresca para el gigante asiático, machacado por la peste porcina africana, y los ciudadanos chinos están en todas partes de la provincia buscando producto para llevarse a su país. Lo compran todo -de ahí el precio tan alto de los tostones en Navidad- pero no son tontos, lo hacen por las necesidades de su población pero también porque España les ofrece las mejores condiciones sanitarias posibles. Ahora hay solo 35 empresas españolas autorizadas para exportar a China e importantes industriales suspiran por tener una oportunidad para entrar en este selecto grupo autorizado para enviar allí ya incluso jamón con hueso y embutidos. De momento los chinos dejan millones de euros por la exportación pero también por el servicio de maquila que tienen contratado para sus masivas compras de carne.

Y aún nadie se explica la tremenda torpeza cuando el sector del ibérico vive un momento crucial por la entrada de los grandes gigantes cárnicos en este mercado, cuando antes sólo estaban especializados en productos de carne blanca para jamón york o mortadela. Hay dinero en el producto estrella de la gastronomía y Salamanca y, en concreto Guijuelo, empieza a quedar como única isla de las empresas tradicionales de ibérico: las que miman el producto y se defienden aún en este mercado de integraciones, controlado ya por cuatro, porque son únicas y dominan el proceso de la producción y curación del jamón ibérico de bellota como nadie. Nadie sabe cómo será la industria del ibérico del futuro, pero sí que ahora mismo Salamanca y Guijuelo son la cuna de la joya de la corona del producto más selecto de la gastronomía española.

Por todo esto, a estas alturas nadie se explica cómo algunos pueden ser tan cafres de jugárselo todo en un garaje.