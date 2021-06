Lo volveremos a hacer

Ni siquiera el socialista más camaleónico —pongamos, por ejemplo, Fernando Pablos— se cree el argumentario sanchista que les llega de Moncloa para defender semejante escarnio. Cuesta mucho trabajo respetar sin rechistar las solemnes tonterías de los socialistas cuando intentan justificar que los indultos para los independentistas son decisiones valientes que se hacen por el bien de España, por la concordia y por no sé cuántas sandeces más. Más allá de informes jurídicos, la puesta en libertad por la ‘jeró’ de presos pasa, al menos, porque el delincuente se sienta arrepentido, y lejos de eso los ‘indepes’ se vanaglorian de su intento de golpe de Estado y gritan que lo volverán a hacer en cuanto puedan.

Lo que está ocurriendo estos días ha pasado de dar vergüenza a dar miedo. Miedo de la deriva que ha tomado un país en el que el presidente de su Gobierno tiene como única hoja de ruta mantenerse en su sillón pasándose por el arco del triunfo a la sociedad y amparándose en la legalidad que le da una norma arcaica para echar más basura a los buitres.

Y digo miedo porque el notario mayor del reino, en una entrevista en la cadena Ser, dejaba entrever que el referéndum está cada vez más cerca. Esto es una humillación al pueblo español y un estímulo para que todos aquellos que quieran conseguir sus reivindicaciones políticas lo hagan fuera de la ley. A la salida de la cárcel los propios indultados decían que esto no quedaba aquí, que querían la amnistía, la autodeterminación y una república catalana. En lugar de agradecer el gesto del Gobierno, la caterva ‘indepe’ orina en la boca de España amenazando con más guerra mientras en el horizonte ya contempla urnas legales en una votación vinculante para romper España. Por más que lo quieran edulcorar desde las sedes socialistas esta es la cruda realidad de lo que está ocurriendo.

Si hay un independentista repelente ese es Gabriel Rufián, y precisamente el miércoles dio en el clavo con una pregunta en el Congreso de los Diputados a Pedro Sánchez. ¿Concede los indultos por convicción o por necesidad? Lógicamente, el chulo del Ramiro ni siquiera respondió. El que calla otorga. Este es un ejemplo más de que Esquerra Republicana de Cataluña tiene agarrado por las partes nobles al Ejecutivo. Rufián no es más que el testaferro político del ‘comecallos’ de Junqueras, al que la prisión parece haberle sentado de maravilla, y el correveidile aventajado del secesionismo que se frota las manos con la debilidad de Moncloa.

Como de todo en la vida, también de este esperpento hay que sacar lo positivo. La bajada de pantalones del Gobierno ha debilitado a quienes les sostienen en el poder y ha fortalecido a los que buscan desbancarles. No creo que después del deplorable espectáculo nadie en sus cabales confíe en que el recorrido de Sánchez dure más de un par de años. El centro derecha de este país está ante la oportunidad histórica de acabar con esta jauría en la que se ha convertido la política española para dotar de sensatez a la toma de decisiones, sin caer en el recurso fácil de negociar con la carroña independentista, que siempre ha sido insaciable. Ni Aznar, ni Zapatero, ni el ‘sorayismo’ son ejemplo de nada en la relación de España con Cataluña. Financiaron los caprichos de la inteligencia separatista para contentarles sembrando la semilla de la desigualdad social, creando españoles de primera con el estómago lleno, y de segunda con más hambre que el perro de un ciego.

Es de suponer que el Partido Popular habrá escarmentado y no volverá a caer en las redes de quienes quieren romper España cuando recupere la Moncloa. La palabra de Pablo Casado y de García Egea no es precisamente palabra de Dios, porque un día escoran el partido a la derecha y al día siguiente dan un ‘volantazo’ para llevarlo al centro, pero tendrán que hacer un esfuerzo para ganarse la confianza de la ciudadanía a base de mano firme. Si no es así, al final los constitucionalistas lo volveremos a hacer. Volveremos a criar hijos tontos.