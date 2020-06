La cola se ha convertido en el nuevo orden social, igual que la mascarilla ha pasado de complemento a prenda obligatoria por orden del BOE. Esta semana he visto colas para sentarse en una terraza y en ellas, a pesar de sus mascarillas, a gente muy ilustre. El viernes, al atardecer, había lista de espera para algunas terrazas, que son ahora espacios de libertad o intercambiadores hacia la nueva normalidad. La afición por las terrazas es en este momento devoción y la única vacuna posible contra este virus está en el acceso al interior de los bares y cafés para consumir dentro, lo cual será posible con restricciones desde mañana, así que menos mal porque el primer café de la mañana a la intemperie carece de sentido: se queda helado al instante de ponerlo en la mesa. Es una de las novedades de la ya tangible fase 2 a la que llegamos con apuros y a la que, en condiciones normales, echaremos el cierre el 21 de junio, cuando hayamos dejado atrás las fiestas de San Juan de Sahagún y celebremos ese día la noche más corta del año, recordando, quizás, la larguísima noche de confinamiento de la que venimos y echando a la hoguera muchos recuerdos–otros no—para celebrar sobre sus cenizas que lo que sea, está más cerca.

Para hacer más llevadera la espera, el alcalde, Carlos García Carbayo, acaba de presentar el programa de las fiestas patronales con pleno de actuaciones locales: no queda otra. Carioca Teatro, que es Noelia González, y cuenta cuentos de manera mágica, Fernando Saldaña, las escuelas municipales, la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca, Jes Martin´s, Miguelón, Godaiva, o sea Fátima y Chefo, Kuro Neko Teatro o lo es igual, Josetxu Morán, la Banda Municipal de Salamanca, Contrapunto...Y ya veremos qué dice la Mariseca el 25 de julio de cara a septiembre. La nueva normalidad trae tantas expectativas como dudas, pero los buenos deseos de los vecinos de Pollo Martín van haciéndose realidad, como se hizo realidad el acceso a la Plaza de Anaya desde la Rúa siendo alcalde Florencio Pollo Martín, de profesión médico, de condición liberal, y político muy particular. Fue el que indemnizó a Teresa de Zúñiga y Cornejo, conocida como “La Corneja”, para que abandonara la casa que taponaba el acceso a Anaya. Acaban de cumplirse 130 años de aquello. Por esos días patronales suelen los ajeros colocarse junto al Mercado de San Juan después de un largo viaje, que comienza en Badajoz o La Mancha y termina en Galicia (y en los guisos de los salmantinos, claro), pasando por Zamora, así que me temo que este año no habrá ajos en la calle como tantas cosas más que la pandemia nos está birlando. Mire, si no, las fiestas de la Virgen de La Salud, lo que eran y lo que son. Andan “La Chana” y Lázaro de Tormes revolviéndose en su dimensión, y qué no haría el pobre Nino Sánchez, si viviera. Supongo que alguien se acordará este domingo del picadillo de Tejares, “guiso genuinamente de este pueblo”, según proclamaba “La Guía del Buen Comer”, de Dionisio Pérez, en 1929, pueblo que hoy es barrio y mira atento a su Tormes y los planes que hay para él, entre los que se incluye una pasarela que junte orillas. Tejares y Huerta Otea quedarán unidos sin necesidad de barcas. La romería de La Salud por otro camino.

Aviso: de momento no hay colas para ver las criselefantinas de Lis. Es una gozada verlas solo, como un regalo de esta fase, recrearse en los detalles de cada una de esas bailarinas exóticas de belleza difícilmente reproducible. Tiene algo de perverso. El aforo reducido de los museos y exposiciones permite estos días verlo todo con otros ojos o con ojos nuevos, quizás. Tengo la impresión de que en cada fase estrenábamos realidad o al menos la veíamos de manera diferente. Ya verá mañana.