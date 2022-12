Lo que cuestan las cosas

Tengo la impresión de que a Salamanca todo le cuesta más. Le costó más llegar a la “modernidad” de las autovías cuando en otras provincias eran lo corriente, pero también a un tren competente con Madrid. Lo del tren todavía sigue siendo un problema porque no se han recuperado los servicios recortados por la pandemia mil días después y porque parece que aquí reservar plaza y no utilizarlas ha sido más frecuente que en otros lugares.

Ha tardado la señora ministra, Raquel Sánchez, en ver el problema y en ponerle remedio, si es que lo ha puesto. En la Historia tenemos la supresión de servicios hoy necesarios, como el Ruta de la Plata, o las conexiones con Portugal, gracias a otro ministro socialista, así que llueve sobre mojado. Si alguna vez remontamos en servicios ferroviarios se lo deberemos a Portugal, la casualidad y un milagro. Y ya aviso que costará porque todo aquí cuesta más. Ahí tenemos el Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca en el antiguo Banco de España listo para entrar en servicio, pero no acaba de hacerlo por alguna razón económica, supongo, pero lo importante es que a ese Centro, que parecía tan claro que debía estar aquí, le salió enseguida la competencia de un Observatorio Global del Español en Logroño y por concesión gubernativa, o sea de Pedro Sánchez, que este jueves visita San Millán de la Cogolla, sede del Observatorio, y participar de las celebraciones de los 25 años de los monasterio de Yuso y Suso Patrimonio de la Humanidad. No hay noticia de que el presidente del Gobierno haya manifestado algo de venir a ver el Centro Internacional del Español, y tampoco se espera a Miguel Iceta, ministro de Cultura, que anduvo por aquí tiempo atrás con Yolanda Díaz en un homenaje al gran Marcelino Camacho en el Centro Documental de la Memoria, y hace unos días estuvo muy cerca de una figura bien conocida en Salamanca, Antonio de Nebrija, a la que se rinde culto en la Biblioteca Nacional. Si Miquel Iceta o Pedro Sánchez vinieran a Salamanca habría que preguntarles por esos fondos europeos destinados a la enseñanza y difusión del español de los que el PSOE habla y nadie ha visto. Al menos aquí, en La Rioja quizá sepan algo. No me extrañaría porque aquí todo cuesta tanto. Por eso, lo de la agencia estatal de la Inteligencia Artificial tuve que claro que pudiendo darse a otra ciudad, por ejemplo, no vendría a Salamanca. Y así ha sido.

El CIE-USAL, Centro Internacional del Español, es nuestra agencia estatal del español y a ello hay que aplicarse. Nieves Sánchez, la directora, no lo está teniendo fácil, pero es lo que hay en esta ciudad y todos esperamos mucho de este Centro, que ejerce de altar mayor en una Plaza de Los Bandos que tendrá una Casa de la Ciencia cuando los dioses quieran.

El español es una de nuestras industrias y nadie forma a profesores de español como nosotros, ni hay ciudad en la que los estudiantes de nuestra lengua estén mejor, ni se investiga tanto sobre nuestro idioma como en Salamanca, que no es poco currículo para ir por el mundo. Y es posible que en algún momento los caminos de Coruña y Salamanca se crucen porque la Inteligencia Artificial y el Español se emparenten. Quizá. Todo es posible en este mundo complejo y tecnológico.

Recuperar todos los servicios ferroviarios costará. Lo mismo que costará normalizar ese sindiós que ha sido lo de los abonos de tren gratuito que ha causado indignación y frustración. ¿Qué tal una disculpa del Gobierno por el caos y el retraso en la búsqueda de una solución?

En definitiva, tengo por dogma que a Salamanca todo le cuesta más que al resto y estoy dispuesto a jurar el dogma como los doctores de la Universidad de Salamanca juraron el de la inmaculada concepción de María. Felicidades, por cierto, a Inmaculadas y Concepciones, y que el presidente pase un buen día en San Millán de la Cogolla, donde le hablarán del X Congreso Internacional de la Lengua Española en 2025 al que aspiran los riojanos y gaditanos, para empezar. Esperemos que no se entere Isabel Díaz Ayuso, que ya saben cómo es.