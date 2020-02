Lo que cambia es la determinación

Llegó el presidente de la Junta a su tierra natal envuelto en proyectos y promesas, proyectos conocidos y promesas que no sorprenden. No ha sido la de Alfonso Fernández Mañueco una visita para echar las campanas al vuelo, pero tampoco podemos decir que haya decepcionado. En su primer viaje institucional, siete meses después de haberse colocado al frente del Gobierno de la Comunidad, el salmantino trae a su tierra la confirmación de lo mucho que el Ejecutivo regional tiene pendiente en esta provincia y el compromiso de que, esta vez sí, sus paisanos no van a quedar decepcionados.

Después de tantos años de desilusiones a cuenta del poco aprecio y el mucho olvido por parte de los gobiernos de Juan Vicente Herrera, los salmantinos tienen derecho a confiar en que un hijo de esta tierra no volverá a darles gato por liebre, presupuestando inversiones con racanería y ejecutándolas con desidia, como antaño.

Las sempiternas obras del Hospital constituyen un paradigma de ese estilo herreriano de atender las demandas de esta provincia. El centro hospitalario que en Burgos se construyó con rapidez y sin reparar en gastos, y en Valladolid avanzó a buen ritmo, en Salamanca se ha convertido en otro Escorial, levantado a lo largo de una generación y todavía pendiente de equipamientos y remates. La jugada maestra en la construcción del nuevo complejo se repitió ejercicio tras ejercicio: se presupuestaba algo así como la décima parte del coste de la obra y después no se ejecutaba más que la mitad de lo previsto. Cada pequeño obstáculo se convertía en un debate interminable, en una excusa perfecta para no avanzar. Y así hemos tenido que esperar a ver cumplido nuestro sueño sanitario cinco años más que los vallisoletanos y ocho años más que los burgaleses.

Queda mucho por hacer en Salamanca, en muchos frentes abiertos debido a la poca diligencia de los anteriores inquilinos del Colegio de la Asunción, y Mañueco traía en la cartera un empujón para todos ellos. Empezando por el hospital y siguiendo por el instituto de Guijuelo y el colegio de Adeatejada, la residencia de Puente Ladrillo y las inversiones en el traslado del Centro de Hostelería a la Fundación Rodríguez Fabrés, la digitalización de la provincia, la modernización del regadío de La Armuña y el apoyo tanto al Centro Internacional del Español como al Centro de Recepción de Turistas en la capital. Proyectos todos ellos conocidos y que estaban pendientes de voluntad política, en primer lugar, y de partidas presupuestarias concretas, en segundo.

El presidente de la Junta anunció también impulso para la creación de suelo industrial en la capital, en Ciudad Rodrigo y Béjar, así como la apuesta por el corredor atlántico noroeste, con la plataforma intermodal y el puerto seco como principales referencias. Nada que no tuviéramos en mente desde hace al menos una década, la verdad. La novedad, por tanto, no reside en los proyectos, sino en la determinación de Mañueco de pasar de las musas al teatro.

Y hablando de teatro, quizás lo más novedoso de la visita del presidente haya sido el anuncio de una nueva etapa para el festival FÀCYL, una iniciativa diseñada para lanzar la imagen cultural de Salamanca que, tras quince años de volantazos y volteretas, ha caído en la intrascendencia, debido en parte al recorte presupuestario y en parte a la falta de imaginación para dotar al evento de un sello propio. Si Mañueco y su consejero de Cultura, Javier Ortega, logran rescatar del pozo al FÀCYL, el viaje no habrá sido en vano.

¿Podemos confiar en que Mañueco hará honor a sus promesas con esta tierra? Pues ya veremos. Motivos tiene, entre otros, porque el presidente de la Junta es consciente de lo mucho que le conviene cumplir con sus paisanos. Y no se trata de favorecer, sino sencillamente de cumplir.