Lo peor está por llegar

Ya estamos en los últimos días de esta fase final de la desescalada hacia la “nueva normalidad” que España entera (salvo Galicia que va a su aire, Cataluña, el País Vasco y Cantabria que lo han hecho hoy) estrenará pasado mañana, domingo, con muchas esperanzas y no pocos recelos. Lo anunció Sánchez con esa prosopeya de embaucador que lo distingue. Incluso aquellas provincias que se quedaron en la segunda fase, entre ellas la nuestra, recibirán el beneplácito y podrán moverse libremente sin haber pasado la tercera, si antes, que todo puede ser, a alguien con autoridad se le ocurra la idea de cambiar de planes y lo eche todo a perder. Es una posibilidad (aunque remota) que tiene su causa en lo marrulleramente que se han venido haciendo las cosas y se seguirán con toda seguridad haciendo, bien por ignorancia, por incompetencia, por oportunismo político o partidista, incluso por mala fe, razón ésta en absoluto descartable dado el ímpetu sectario de quienes nos gobiernan y dejan que nos gobiernen, con la colaboración o sin ella de una parte nada despreciable del paisanaje, que no se entera o prefiere no enterarse, cuyos criterios dejan a veces no poco que desear, porque si alguien puede meter la pata en trances así, son ellos, los que deciden, no los que hemos de someternos por la fuerza de los hechos a sus decisiones, acertadas o erróneas, que estamos, por el contrario, para echarles en cara y hacerles pagar llegada la ocasión sus marrullerías, embustes y malas artes.

A día de hoy todo aparenta normalidad, pero una normalidad sin nada detrás, como si el pasado (que sigue estando presente, esto mismo lo dije en otra ocasión y lo repito ahora) se lo hubiera comido el tiempo y no quedase de él ni el recuerdo. Sin embargo algo queda, algo que se hace notar en detalles, en gestos y reacciones tal vez instintivas, de mera autodefensa, que pasan desapercibidos pero que dejan en el ambiente algo raro que antes de ahora no se respiraba, detalles que arrojan indicios de esa normalidad nueva que nos espera y ya tenemos encima, para lo bueno y lo malo, que de todo tiene.

Esta nueva normalidad tiene dos caras, una sanitaria y otra política, ésta (la política) -tan estrechamente vinculada a la otra (a la sanitaria) que no es posible separar- es para el Gobierno y sus socios la causa que lo mueve todo, causa que callan mientras pregonan la otra como el motivo que los impulsa cuando en realidad es solo una coartada muy oportuna a cuento del coronavirus que les ha venido como caído del cielo al que no pierden de vista en sus turbias aspiraciones, que no acaban de trascender ni trascenderán mientras el coronavirus y la desescalada con sus improvisaciones e incertidumbres nos tengan entretenidos, por lo que prisas ninguna, sí en cambio para tratar que nada interfiera dejando que el tiempo corra y ponga las cosas en su sitio. Lo contrario sería interrumpir el proceso hacia la “nueva normalidad” política que se traen entre manos y que puede acabar llevándonos al más siniestro de los futuros, porque lo peor está por llegar. En lo económico empieza ya a notarse, en lo social también, no así en lo político, panorama de tal espesura que no me atrevo a aventurarme por miedo a encontrarme antes de tiempo con lo peor.

Un detalle que deja ver lo que nos espera si la idea de quienes andan elaborando el futuro dentro del espíritu de la “nueva normalidad” no cambia lo viene protagonizando la señora Celaá y su polémica ley, con la que trata de afrontar las dificultades que presenta el comienzo del próximo curso escolar, que incluye medidas que serían para estallar a carcajadas si no fuera por el dramatismo que concentra la experiencia que nos ha tocado en suerte vivir. Sí, la señora Celaá, ministra de Educación de un Gobierno de impostores, lo digo porque lo es, empezando por el doctor que lo preside.

Pues este Gobierno sigue a lo suyo tan disimuladamente que no parece hacer nada sin que, por el contrario, deje de hacer. Es su estrategia. Que trascienda solo lo atractivo, aquello que no levante alarmas ni dé a entender que lo peor -repito- está por llegar.