Lo más grave desde el golpe de estado

El veto y los ataques de una parte del Gobierno social-comunista al Monarca ante el silencio cómplice del presidente, el socialista Pedro Sánchez, y de la mayoría del PSOE, es lo más grave que ha ocurrido desde el intento de golpe de estado en Cataluña el 1 de octubre de 2017.

Nunca hasta ahora un Gobierno, de cualquier signo político, se había atrevido a prohibirle al Rey que acudiera a un acto. La Monarquía ha mantenido desde la instauración de la democracia una absoluta, escrupulosa y respetuosa neutralidad, incluso con aquellos políticos-parásitos que solo son capaces de sobrevivir a costa de destrozar lo que funciona y de enfrentarnos en “un todos contra todos”, porque son negados para aportar algo positivo a esta sociedad. Estos chupópteros son los que aprovechando la situación de emergencia sanitaria, económica y social están intentando desestabilizar la pacífica convivencia de los españoles y destruir el régimen democrático que no les gusta.

El Gobierno en un acto inédito había prohibido al monarca asistir en Barcelona a la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces que se celebró el pasado viernes. No satisfechos con la mezquina hazaña, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el inútil ministro de Consumo, Alberto Garzón, acusaron a don Felipe VI de romper la neutralidad política y de maniobrar en contra del Gobierno.

El ataque sin precedentes se produjo tras conocerse la llamada del Rey al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para excusar su ausencia y manifestarle que le hubiera gustado acudir a Barcelona. Un proceder normal en cualquier persona con un mínimo de educación y saber estar, más cuando la presencia del Rey es habitual en este acto todos los años.

Pero que haya un idiota, dos, tres, incluso cinco en un Gobierno, siendo grave, no es lo más importante. Lo gravísimo es que cuando el impresentable de Alberto Garzón, que lleva trincando el sueldo de ministro desde el mes de enero sin hacer nada, acuse al Rey de maniobrar contra el Gobierno no salga ni un solo socialista decente a decirle: vete de aquí imbécil, o que no haya ni un ministro sensato que desacredite al comunista Pablo Iglesias, porque sus atropellos contra la democracia no los lanza como líder de Podemos, una partido venido a menos por sus palmarias contradicciones y su engaño a los electores. Lo hace como vicepresidente de Pedro Sánchez.

Eso es lo gravísimo: que Pedro Sánchez y todos los socialistas, exceptuando al expresidente Felipe González y al presidente de Aragón Javier Lambán, consientan la deriva de república bananera a la que nos están condenando sin casi darnos cuenta porque estamos, repito, en una emergencia nacional.

No me valen para nada las excusas tibias de la “portacoza” del Gobierno social-comunista, María Jesús Montero, cuatro días después del intento desestabilizador de parte de varios miembros del Gobierno, porque el presidente Pedro Sánchez todavía no se ha dignado en defender al Rey. Debería haber salido ya en el telediario de las 3 o en el de las 9 para ampararnos de los peligrosos ataques de los impresentables que se sientan junto a él en el Consejo de Ministros. También estaba esperando que algún socialista salmantino, por ejemplo el líder provincial, Fernando Pablos, descalificara públicamente a Iglesias y a Garzón, en lugar de dedicar su tiempo a cicaterías de muchísima menos importancia.

Porque que nadie se engañe, el ataque no es contra el Rey Felipe VI o contra la institución monárquica. La embestida antidemocrática es contra España y contra los españoles que, desde la instauración de la Monarquía Parlamentaria hemos disfrutado del mayor periodo de paz y prosperidad.

El Rey es el asidero al que nos hemos agarrado cuando se ha atacado la convivencia pacífica en España. Ocurrió en 1981 con el golpe de estado en el Congreso de los Diputados y volvió a repetirse en 2017 con la sublevación e intento de golpe de estado del independentista en Cataluña, a cuyos autores va a indultar el social-comunismo.