¿Llegaremos a tiempo?

Para una vez que este Gobierno de indigentes intelectuales e inútiles funcionales se pone las pilas y adopta medidas contra la nueva ola de coronavirus, no vamos a ponerle demasiados peros. Podríamos decir que las once restricciones aprobadas el viernes llegan tarde, que desde hace al menos dos semanas las cifras de contagios revelaban una situación de descontrol en toda España que exigía una reacción inmediata y contundente por parte del Ejecutivo sanchista-comunista. Pero mejor nos quedamos con lo bueno: ha decidido actuar, aunque sea tarde y sin la contundencia precisa.

Mientras Sánchez sesteaba en La Mareta (ahora ha trasladado el colchón a Doñana) el ministro filósofo y el pánfilo Simón tuvieron el acierto de reunir a representantes de las diecisiete autonomías y la habilidad de pactar con ellos un paquete de normas para frenar la expansión desbocada del virus.

La reunión implica que el Gobierno de la nación recupera el timón de la lucha contra la pandemia, tras dos meses de dejar el manejo de la crisis más letal y dañina que ha sufrido España en ochenta años a las autonomías, sin dotarlas de instrumentos legales para controlar los contagios. Algunos pensamos que Sánchez ejercería de Nerón viendo arder Roma y que permanecería todo el verano de chapuzón en chapuzón mientras el país se hundía en una segunda y fatal oleada. Y no ha sido así. No se ha movido de la hamaca, pero al menos ha permitido que sus colaboradores sanitarios se dieran por enterados de la voz de alarma lanzada por los epidemiólogos y los colectivos sanitarios. Todo un gesto, porque, de seguir como hasta ahora, el contagio comunitario y la expansión descontrolada del COVID eran inevitables.

También hay que reconocer el mérito que tiene poner de acuerdo a esa jaula de grillos que componen las diecisiete autonomías. Algo ha debido ayudar el que la mayoría de los dirigentes regionales se encuentran en situación de emergencia, desbordados por los acontecimientos e incapaces de anticiparse a la evolución de la pandemia.

El paquete de medidas pactado el viernes constituye un primer paso en la buena dirección. Hasta el más tonto (y no hace falta señalar a nadie del Gobierno) se habría dado cuenta de que había que imponer restricciones al ocio nocturno, a los botellones y a las reuniones de familiares y amigos, que desde primeros de julio se han convertido en el foco de la mayor parte de los nuevos brotes. Las discotecas y los bares de copas son los grandes perjudicados y los afectados, entre ellos cuatrocientas familias del sector hostelero salmantino, se quejan con toda la razón, porque van a pagar los justos que han exigido distancia y mascarillas por los pecadores que han permitido el desmadre colectivo. Por eso las administraciones que han decretado una medida tan drástica como el cierre total deben encontrar la forma de compensar a los empresarios y empleados para que puedan resistir durante el tiempo que dure el cerrojazo.

Con toda probabilidad las autonomías más afectadas, entre las que comienza a figurar Castilla y León, deberán adoptar medidas más duras que las anunciadas el viernes, porque España no puede permitirse llegar a mediados de septiembre con la curva de contagios disparada. Esto hay que arreglarlo antes de la vuelta de vacaciones y la reapertura de los colegios, porque de lo contrario el otoño puede convertirse en un infierno.

En cualquier caso, el éxito de esas nuevas limitaciones no impedirá que el Gobierno sanchista-comunista siga ostentando el luctuoso de récord de la peor gestión de Europa. Si en un principio Italia encabezaba todas las estadísticas negativas, la ineptitud de Sánchez, Illa y adláteres nos ha llevado a ser el peor país en destrucción de empleo, bajada del PIB, número de fallecidos por habitante, sanitarios contagiados y virulencia de los rebrotes. No sé qué hacemos que no aplaudimos.