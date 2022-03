Llegamos tarde a Ucrania

Al más puro estilo ‘made in Sánchez’, el Gobierno español ha negado, ha camuflado y finalmente ha anunciado que enviará armas de verdad a Ucrania. La posición de nuestro país en el más grave conflicto europeo de este siglo no deja por eso de resultar patética. El Ejecutivo sanchista-comunista se había negado a facilitar armamento a los ciudadanos masacrados por Putin porque los ministros podemitas, con Ione Belarra a la cabeza, están del lado del camarada ruso, con quien comparten la nostalgia del comunismo genocida. Si fuera por Pablo Iglesias y su alegre muchachada, el ogro ruso se pasearía por Europa regando cadáveres y asaltando las naciones de su entorno, cuyos gobiernos tendrían que rendirse a su paso para impedir una escalada bélica.

Tras negarse durante días al envío de armamento, ayer el Gobierno sanchista pegó un bandazo, uno más, y además negó que se haya negado, tomándonos una vez más por tontos de capirote.

El asunto tiene una breve y patética historia. Al más puro estilo del prestidigitador Sánchez, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ya ofreció pistas sobre la rectificación de una política que nos dejaba aislados del núcleo duro de Europa, cuando anunció el martes que España enviaba armas de guerra “como apoyo a la paz” y que ese envío se haría de forma directa... por la vía indirecta de la Unión Europea. Traducido del lenguaje engañabobos al castellano: que seguían negándose a ayudar a los invadidos y que por tanto sería Europa la encargada de enviar armas a los ucranianos mediante un fondo de 450 millones de euros aprobado en días anteriores.

Ayer Sánchez cambió de parecer ante la evidencia de que España se quedaba sola en su condescendencia con el sátrapa de Moscú. Ha preferido aguantar los pucheritos y la tímida pataleta de los comunistas bolivarianos que le acompañan en el Gobierno a seguir haciendo el ridículo. El del Falcon tiene la seguridad de que Belarra, como la compañera del Coletas y el resto de la podemía, no pueden permitirse el lujo de romper la coalición, porque se juegan las lentejas y la hipoteca del casoplón sería una pesada carga en el paro.

España llegará mal y tarde con la ayuda a Ucrania. Para cuando reciban las armas enviadas por nuestro país (uno de los mayores exportadores de armamento del mundo: ocupa el séptimo puesto, con cuatro mil millones por año), igual ya no quedan ucranianos para empuñarlas, porque el sanguinario Putin ha apretado el acelerador y está dispuesto a matar a miles de inocentes con tal de apropiarse del país e instaurar un gobierno títere en Kiev.

Desde el domingo, la Unión Europea se ha puesto las pilas y a las primeras sanciones económicas, que no le hicieron ni cosquillas al asesino del Kremlin, ha sumado la desconexión del sistema SWIFT de transferencias de los principales bancos rusos y el envío masivo de material bélico a los heroicos defensores de Ucrania. Estas medidas no impedirán que el psicópata Putin arrase las principales ciudades de ese país, pero sí indican que la Europa democrática ha tomado conciencia de lo mucho que se juega en esta batalla. Cada día que pasa sin que el ex coronel de la KGB entre en Kiev constituye una victoria de los valores europeos frente a la barbarie y la tiranía. Y cada día de resistencia aumenta la unión de los países civilizados y democráticos contra la brutal agresión rusa.

La resistencia del pueblo ucraniano ha permitido que la ONU aprobase ayer por mayoría aplastante la condena de la agresión rusa. Por supuesto, los países idolatrados por los compañeros de Sánchez (Venezuela o Corea del Norte) no se sumaron a esta condena. Los propios socios preferentes el Ejecutivo, Izquierda Unida y Bildu, se negaron a apoyar una resolución a favor del ingreso de Ucrania en la Unión Europea.

Con esta gentuza como socios y colaboradores necesarios del Gobierno de Sánchez, España no dejará de ser un país apestado en Europa y en el mundo.