Todas las miradas, esperanzas, desconfianzas y temores puestos en este momento, pues este momento llega mañana, en el que comienza eso que unos llaman “periodo ordinario” y otros “curso político”. Dicho de otra manera, llega septiembre con la puntualidad que marcan los tiempos y es de suponer que con todas sus consecuencias. Con algo nos sorprenderá. Muy pronto empezaremos a saberlo y, peor aún por intranquilizante, a notarlo.

Vuelven todos con las uñas afiladas y sin tiempo que perder después de un mes perdido, tiempo que pretenden ganar ¡ya!. Y no, al tiempo hay que darle tiempo para rentabilizarlo, detalle que no parecen tener en cuenta quienes más lo han perdido, que son todos.

Mientras se ponen y nos ponen al día de sus cosas, de las nuestras ninguno se acuerda. Esta es la gran verdad de todas y la que más directamente nos afecta, sin embargo no es la que más preocupa o, tal vez sí, pero no la que más apremia, al menos no tanto como la del deterioro general que se avecina si sale todo como algunos buscan desesperadamente aprovechando las circunstancias un tanto favorables para conseguirlo.

Llega septiembre, y ahora qué. Pues ahora a verlas venir, pero con tranquilidad y más curiosidad que desconfianza, procurando entretenerse con lo que (como todo esperpento) de grotesco, ridículo y sainetesco tiene. A ver con qué nos sorprenden, porque tiempo han tenido para prepararnos algo atractivo con lo que distraernos estos días previos a lo peor. Los hay que no se han podido aguantar y nos lo han venido anunciando con vehemencia, pero también los hay que durante todo este tiempo no han dado señales de vida y vuelven a ella sin saber de ellos nada de nada. Así las cosas cara al comienzo del “periodo ordinario” o del “curso político”, que para el caso es lo mismo.

Mientras Pablo desespera como un truhán y Pedro se regocija como un bellaco, transcurre el día a día político sin apenas nada que destacar que no sean episodios de este tipo, lo que refleja la altura de miras en la que se mueven y la que nos espera si esto no mejora, por eso comencemos septiembre a nuestra manera, ya que buena gana de que nos agüen las fiestas antes de que empiecen. Difícil empeño porque miremos a donde miremos se nos cae el alma al suelo al ver por todas partes más de lo mismo, dentro y fuera de nuestros límites, que al no estar definidos con nitidez resulta más perturbador que si no los hubiese.

Puestos a ver quién desquicia más el tinglado común (que como el dinero público, para algunos, no es de nadie) salta a la palestra Boris Johnson dispuesto a ponerse el mundo por montera. Su estrategia es clara y va directo al grano, por las bravas, puro temperamento puesto al servicio de una causa tan personal para él como es el “brexit”, más eficaz cuanto más duro, que va más allá del interés que le motiva, que no es otro que la satisfacción de ver desde Downing Street 10 cómo Europa se tambalea a sus pies porque así lo ha dispuesto él y nadie más, pero a costa de desunir el Reino (hasta ahora Unido), capricho de un tipo extravagante que nos saldrá caro a todos, tanto de un lado como de otro del Estrecho de Dover, porque Johnson, al contrario que otros, tonto no es sino inteligente (aquí el peligro) fanatizado por una idea, porque sabe lo que hace, no se corta un pelo y se vanagloria de ello. Muchos pensarán, pues allá los ingleses con sus cosas, sí, con sus cosas que en parte son también nuestras, por eso lo que allí ocurre aquí repercute.

Por ésto y por todo lo anterior entremos en septiembre con buen pie, lo digo sabiendo que es tanto como pedir peras al olmo. ¿Con elecciones a la vista? No sería lo peor.

Y para terminar. Casi al mismo tiempo que en Ceuta más de un centenar y medio de subsaharianos saltaban la valla de forma violenta y herían a seis guardias civiles, el “Audaz” arribaba con nuestros 15 inmigrantes del “Open Arms” a bordo al muelle de Crinavis, en La Línea, once días después de zarpar de Rota. Misión cumplida.