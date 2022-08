Listas abiertas

Aunque muchos no lo sepan, todos los ciudadanos de Castilla y León tienen derecho a elegir quién va a ser su médico de familia. Nadie está obligado a dejar su salud en manos de un profesional con el que no tiene buena relación, ha tenido algún encontronazo personal o que, sencillamente, no confía en él.

La libre elección de médico es un derecho entendido desde un punto de vista responsable. No consiste en mariposear de consulta en consulta hasta dar con un profesional que tenga muy poca lista de espera, que te atienda incluso sin haber pedido cita, que siempre le dé la razón al paciente y que tenga un ojo clínico espectacular. Esto no es un buffet de facultativos.

La libre elección es la posibilidad de negarse a ser atendido por un incalificable como aquel médico rural de Salamanca que se lamía la mano justo antes de meterla por debajo del pantalón y empezaba a frotarse delante de las pacientes.

Se trata, eso sí, de un derecho con limitaciones, porque del mismo modo que un ciudadano puede ‘hacerle la cruz’ a un médico, el facultativo también podría negarse a asumir a un determinado paciente entre su cupo. De esto también hay ejemplos en Salamanca.

El caso es que esta ‘libre elección’ de médico se ciñe actualmente a la Atención Primaria, pero Sacyl quiere extenderla al ámbito de los hospitales con vistas al próximo año. Se trata de un avance informativo realizado por el consejero, pero al que todavía le hace falta conocer los detalles. El consejero ha especificado que un paciente de Castilla y León podrá elegir en qué hospital prefiere ser tratado, pero no sabemos hasta qué punto tendrá capacidad para indicar el nombre del médico que quiere que lleve su caso.

Es una idea que tiene sus ventajas -obviamente- pero que también daría lugar a una enorme lista de inconvenientes. Pongamos algunos ejemplos.

Cada año hay cientos de pacientes de la Comunidad que necesitan ser atendidos por los servicios de Cirugía Torácica de Sacyl, que solo existen en Salamanca y en el Clínico de Valladolid. ¿Qué creen que sucedería a los pocos días de que la lista Forbes publique que Marcelo Jiménez -jefe de Torácica de Salamanca- está entre los 100 mejores médicos de toda España? Lo normal es que todo el que tenga una patología de esa área y lea la noticia exija ser tratado por el mejor, que sin lugar a dudas es Marcelo. Yo también lo haría. Ni por su ayudante de confianza, ni por su reconocido equipo humano. Solo por el mejor, que estamos en nuestro derecho.

Crearíamos así un nuevo concepto que es el de la lista de espera de especialistas. Existirían las estadísticas de lista de espera de hospitales, las de especialidades quirúrgicas y una nueva sublista de especialistas. Puede haber una demora media de dos meses para operarse en Salamanca, salvo que el elegido sea un profesional concreto, que está tan solicitado que tarda un año en operarte.

Por lógica, los hospitales más grandes serían los más solicitados porque tienen a los profesionales más reputados, mientras que los pequeños ‘encogerían’ aún más. Los médicos jóvenes sin experiencia tendrían menos posibilidades de formarse.

Me queda la duda de cómo reaccionarían aquellos especialistas que alternan su cargo en Sacyl con su ‘verdadero’ trabajo en clínicas privadas. Aquellos que una hora y media antes de que concluya su jornada en la sanidad pública ya están subiendo el paseo de San Vicente. Puede que alguno se diera por aludido cuando viera que los pacientes -los de la pública- le huyen y piden ser tratados por algún compañero o compañera de su servicio. Otros, en cambio, se frotarían las manos y pensarían que a lo mejor pueden adelantar otra media horita más su salida del Hospital.