Durante los más oscuros días de la Gran Depresión, el erudito y bibliófilo estadounidense Paul Jourdan-Smith escribió un sentido homenaje al poder de la lectura en “Fort he Love of Books” (Por amor a los libros), en el que defendía la palabra escrita como refugio del intelecto. “Los bancos y las civilizaciones ya se han hundido antes, ya hubo gobiernos a punto de llevar el país a pique y los hombres han sido estúpidos en todas las épocas”, hilvanaba hechos que para nada nos resultan hoy ajenos, mientras constataba que, en todos los Estados Unidos, los lectores acudían a las bibliotecas locales en unas cantidades nunca antes vistas. Volvió a ocurrir en 1941, tras el ataque japonés contra Pearl Harbor, como ha recogido Stuart A. Murray en el prólogo de su “Historia ilustrada de las bibliotecas”, y de nuevo durante la crisis financiera de 2008, año en que el número de usuarios de las bibliotecas públicas de Nueva York creció un 13% respecto al anterior, con más de 21 millones de préstamos, como si en medio del acabose surgieran desde los más ocultos rincones de la ciudad hambrientos lectores, dispuestos a contrarrestar el vacío con la letra.

Estos datos venían a mi cabeza cuando leía el reciente informe de cierre de 2019 de las bibliotecas municipales de Salamanca, que el año pasado superaron la barrera de los 73.000 socios, unos 2.000 más que el año anterior, a pesar de que la ciudad no está ganando, sino perdiendo población. Como si, bajo los bombardeos de la actualidad, los salmantinos corriesen desesperados a los refugios antiaéreos que protegen de la estulticia, orientándose únicamente por ese instinto de lector, ese sedal invisible que permite pescar las escasas ideas válidas en las revueltas aguas del presente y que lleva a desconfiar de quienes, en lugar de leer libros para buscar atisbos de verdad, los escriben para satisfacer su propina necesidad de autoafirmarse.

Espero que no me esté leyendo nadie del Gobierno, porque son capaces de descubrir que los libros no son de los lectores y comenzar a comisariar qué libros puede o no leer una sociedad progresista. Mientras eso no suceda, seguirán en pie esos santuarios de la razón, podremos seguir acudiendo a ellos a solicitar asilo en sagrado y volver a salir por la puerta con un libro bajo el brazo, aferrados a esa joya de papel que libera nuestra mente de las imposiciones de la política. No en vano, Gutenberg era un orfebre. Y nos dejó esa maravillosa frase con la que plantar cara a las batallas de todos los tiempos: “La imprenta es un ejército de veintiséis soldados de plomo con el que se puede conquistar el mundo”.