Se abrió la veda, fuego a discreción. De hoy hasta el 10 de noviembre queda mes y medio y les falta tiempo. Como si no hubiese mañana, han salido esprintando cuando les queda por correr todo un maratón. Andan tan metidos en campaña que ya no saben qué hacer, qué decir, a qué recurrir para no pasar desapercibidos. Les da igual lo que se diga de ellos, el caso es que hablen de uno, aunque sea para mal, que para bien con hacerlo de sí mismos les basta y les sobra. Quien no da que hablar no existe, y en política la existencia, que es vital, no se comparte, se conquista aunque sea dejando la vida en el intento.

Que estamos en campaña es tan evidente como que nadie se corta un pelo en el momento de tomar tierra y echar a correr. Para empezar, EH Bildu registró en el Eusko Legebiltzarra (dicho en cristiano, en el Parlamento Vasco) una proposición no de ley pidiendo que se prohibiera hacer campaña electoral en el País Vasco al PP, a Cs y a Vox, que ha retirado al considerarla “un error”, sí, pero la esencia ahí queda. Esta proposición, que era la voz de su amo, exponía que los mítines de estos tres partidos “no son un ejercicio de libertad de expresión, sino una provocación malintencionada que pervierte el significado de ese derecho fundamental”, del que EH Bildu hizo uso con todo derecho para negárselo a otros.

Quim Torra, presidente de la Generalitat, le planta cara al TSJC, desoye la orden que le ha dado y se niega a retirar del balcón del Palau la pancarta con el lazo amarillo en la que pide libertad de los presos políticos [de los procesados por el 1-O, en prisión preventiva y pendientes de sentencia] y de los exiliados [de Puigdemont y de toda la chusma prófuga], porque esa orden judicial es “una violación del derecho a la libertad de expresión”. El Tribunal le dio un plazo de 48 horas para retirarlo, plazo que comenzó el lunes y finaliza hoy.

Está visto que al amparo de la libertad de expresión y en su nombre se permite todo, dependiendo no poco de quienes hayan hecho uso de ese derecho, dado el doble rasero que a veces practica la Justicia a la hora de medir responsabilidades y culpas.

Estoy releyendo el tercer tomo de la trilogía “La forja de un rebelde” (autobiografía novelada de Arturo Barea) titulado “La llama”, que lo dedica a la Guerra Civil. Relata con un realismo magistral y una crudeza estremecedora las circunstancias políticas y sociales previas al levantamiento militar. Con la simple lectura se respira el ambiente de aquellos momentos que aún salvando las distancias del tiempo transcurrido, más de ochenta años (suficientes para llevarse todo por delante hasta no quedar nada), ha dejado poso de sobra para que quienes saben lo que entonces hubo se tienten ahora la ropa. En aquel contexto -cuenta Barea- “todos tenían un preso a quien liberar o un asesinato que vengar...”. Trasládenlo al contexto actual y notarán que en determinados lugares de España aquello encaja y de ello se valen atrincherarse. Entonces, como ahora, partidos de derechas y de izquierdas a la gresca, echándose en cara sus miserias, cuando menos, por el poder, y entre aquellos y estos un pueblo entero a merced de los unos y de los otros, víctima del analfabetismo y su consiguiente ignorancia, el de entonces y el de ahora, que también lo hay, aunque el de ahora haya que analizarlo desde una perspectiva distinta porque poco tiene que ver con aquel otro. Aquel era un analfabetismo salvaje por falta de escuela mientras que el de ahora es un analfabetismo cultivado, medido, estudiado, que hace al analfabeto [funcional] tan vulnerable y tan dúctil como los de entonces por las carencias que acarrea la ignorancia, muy diferente por su causa pero casi idéntica en su efecto, que incide en electores y en elegidos, elemento éste de una clase política que busca amparo no en la verdad ni en la lógica sino en la libertad de expresión para dar rienda suelta desde el burladero de la impunidad, mientras en Cataluña vuelven por sus fueros los dinamiteros. En todo este tiempo apenas hemos cambiado, muchísimo de estética, pero de muy poco más.