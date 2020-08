Libertad y pensamiento

La crónica de una muerte anunciada. Se cargaron a Cayetana Álvarez de Toledo porque el PP está infectado del virus Rajoy, el virus de los pusilánimes cum laude. Demasiada Cayetana para todo un campeón del mundo de lanzamiento de huesos de aceituna como Teodoro García Egea, y para un Pablo Casado que le viene grande, enorme, el liderazgo de un partido con hechuras de Gobierno. Imposible ya creer en nadie, ni en los que llevan toda la vida chupando del bote, la inmensa mayoría, ni en los que acceden a la política como nicho de supervivencia. La democracia española, “spanish juerga”, no es más que un posfranquismo en sesión continua. Y ahí está Podemos y el caradura de Pablo Iglesias para demostrarlo. The Fucker.

Se han cargado a Cayetana y me han dado el día y la noche. Escuchando a Donald Fagen y tomando un cubalibre (¡¡por una Cuba libre!!!) parecería que no ocurre nada, que la vida sigue. Pero no, la vida no sigue, está en vía muerta, con mascarilla, y el sistema ha perdido un votante. Lo que nunca se me pasó por la cabeza, lo que siempre rechacé, no acudir a votar, ahora lo abandero. Mucho tendrán que cambiar las cosas para que vuelva a mi colegio, y a mi colegio electoral, al “Francisco de Vitoria”, a votar a lo menos malo, al PP.

Es increíble que la igualdad por abajo, la basura ideológica de Zapatero -en la que se asienta el “sanchismo”-, haya calado y de qué manera, en el Partido Popular. La señora Álvarez de Toledo, se veía venir, era mucho para la escudería de mediocres en la que Rajoy convirtió Génova 13. A los que pensamos, a los que hablamos -incluso contra nuestros propios intereses- nos acusan de radicales y, válgame Dios, de liberales. Ser demócrata hoy es ser sospechoso. Cayetana, en su clara y elegante explicación, lo bordó: la libertad y el pensamiento crítico no pueden ser considerados como un enfrentamiento a la autoridad. Mientras tanto, y como bien apuntó la ya ex portavoz, los “moderados” del PP gobiernan con VOX... Ah, lo olvidaba, que el futuro es Ana (Rajoy) Pastor. Y Sánchez para ciento y un días.