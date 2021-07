Libertad de manduque

Alberto Garzón no es más que el tonto útil de un peligroso y antidemocrático movimiento que lleva años creciendo dentro de la izquierda radical. Ese que consiste en imponer a los demás su forma de ver el mundo. Es curioso porque, si en estas últimas semanas ellos mismos han insistido en que el amor es libre y el concepto de familia no tiene que circunscribirse a la idea clásica (algo en lo que estoy plenamente de acuerdo como amante de las libertades) resulta totalmente incongruente que no apliquen esa misma apertura de mente a las cosas del manduque. Puedes acostarte con quien te dé la gana pero, sin embargo, eres un salvaje si el orgasmo se produce comiendo un chuletón de morucha o una pluma ibérica a la brasa. Ellos mismos se retratan.

Garzón es un ‘arrebañasandías’ cuya única función es ser el portavoz en el Gobierno del tétrico ‘lobby’ vegano radical. Llevo años alertando de lo nocivo de un grupo que, con total descaro, desea que acabemos comienzo nabos, berzas y ese insulto a la inteligencia llamado ‘carne vegana’. Respeto como el que más su estilo de vida, por eso solo pido que ellos hagan lo mismo. Hay miles de veganos que lo hacen y merecen mi absoluta consideración. Sin embargo, todos aquellos que pretenden avanzar hacia un mundo sin consumo de productos de origen animal, son una amenaza para nuestra economía y, sobre todo, para el mundo rural. Una cosa es cazar ballenas y animales en peligro de extinción y otra cosa es criar vacas, cerdos u ovejas para que cumplan su única función en este mundo: alimentar al ser humano. No comprenden que estas especies están a nuestro servicio. Que son el sustento de cientos de miles de familias. Y, lo que es más importante, que sin ganadería no hay agricultura. Que sin ganadería, tanto de carne como de lidia, no hay dehesa y todo lo que ello conlleva. Que el mayor atentado medioambiental que se podría cometer es aniquilar a un sector que va más allá de dar matarile a un cerdo y sacarle el lomo y los jamones.

Esta pandilla de indocumentados desconoce la función que tiene este sector en la sociedad. No diferencian con absoluta mala baba las ganaderías de intensivo y extensivo. Meten a ambas en el mismo saco sin haber tenido los santos bemoles de haber pisado una explotación en pleno Campo Charro, por ejemplo. Quizás por nuestra parte deberíamos hacer más divulgación. Es lo que ha faltado y sigue faltando en el mundo de los toros. Explicar qué hay detrás de un festejo. Hablar sobre cómo se crían, cómo se seleccionan, la liturgia de cada uno de los momentos que preceden a la llegada de los morlacos a la plaza. De esta forma muchos entenderán que no es un espectáculo sin más. Es un engranaje para mantener viva la dehesa. El ejemplo más modélico de convivencia de ganadería, flora y fauna salvaje. Eso es ecologismo con mayúsculas y no comerse cuatro rábanos y creerse el rey de la ‘flower power’ ambiental.

Con el indecente tuit de la pasada semana, el ‘tobogán de piojos’ de Garzón ha fomentado toda esa incultura. Porque no estamos hablando de algo tan sensato y lógico como que el consumo de carne debe de ser moderado. Por supuesto. Nadie se toma un chuletón al día ni a la semana. Pero en España no tenemos ese problema. Somos uno de los países más saludables del mundo gracias a una dieta mediterránea donde son fundamentales los productos de origen animal. Es más, las economías de muchas familias no se pueden permitir sustituir la carne por los vegetales y verduras como quiere el elitista ministro. Por ello su mensaje no es una llamada a mejorar nuestra dieta. Es un vil ataque al sector ganadero para que los ‘soplamolinos’ del ‘lobby’ vegano radical le aplaudan con sus orejas de burro. Ya lo ha conseguido. Enhorabuena. Mientras, el resto seguiremos estando enfrente de toda esta turba de fascistas que no se preocupan por vivir mejor, sino por jodernos a los demás. No lo van a conseguir. ¡Viva la libertad de manduque!