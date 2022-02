HACE unos años cayó entre mis manos un disco de María Dolores Pradera titulado “Caminemos”, con el que su productora de entonces, Rosa León, trataba de sumar al público que habitualmente le seguía (esos oídos nostálgicos acomodados al lirismo de la vieja canción hispanoamericana), otro más joven que podía frecuentar la canción de autor o la melódica y que pedía sonoridades algo más elaboradas que ese pertinaz repiqueteo de las guitarras de palo atacadas por los sempiternos Gemelos.

Ese álbum, en el que cantaban junto a ella Caetano Veloso o Sabina, era estupendo pero les confieso que lo que realmente me impactó era la sugerente y hipnótica portada, en la que la Pradera, elegantísima como siempre, oteaba el horizonte desde una silla instalada en una especie jardín y con un tigre recostado a su izquierda. En busca de algún significado de aquel curioso cuadro (¿De dónde salía el tigre?, ¿Qué pintaba junto a la Pradera?, ¿Era una metáfora cuyo significado se me escapaba?) descubrí las obras de Isabel Villar, autora del cuadro y una sublime pintora salmantina con una extensísima y apreciadísima trayectoria, de la que mi ignorancia me mantenía completamente en babia, pero que hacía ya muchos años disfrutaban todos los buenos aficionados al arte tanto en exposiciones individuales o colectivas, como en una veintena de prestigiosos museos como el Reina Sofía, la Biblioteca Nacional o el centro de Arte Faro de Cabo Mayor en Santander.

Supe también que el tigre, como los leones, elefantes o hipopótamos, son habituales en su obra, en general acompañando a elegante mujeres de mirada libre y valiente, una simbología que remite a su lucha feminista, la misma que le hizo dejar de firmar sus cuadros con iniciales, en aquel tiempo oscuro en que las mujeres, por increíble que hoy nos parezca, ni siquiera se atrevían a firmar su propia obra.

La buena noticia es que desde hace unos días y bajo el título de “Leones en el jardín”, acaba de inaugurarse una muestra antológica en el DA2, recorriendo toda la evolución artística de esta colorista y singularísima pintora. Si durante estos días sienten la necesidad de desintoxicarse de tantos discursos tramposos y promesas embaucadoras, háganme caso y acérquense un rato a pasear por el paraíso de la belleza más absoluta. La creada por Isabel Villar.