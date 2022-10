Lengua azul y viruela ovina

Pobres ganaderos. Sufren la enfermedad de la “lengua azul”, que les deja sin poder vender ganado hasta que se vacune y nadie les da explicaciones. No es que sean uno o dos, es que la zona afectada por el foco de Ciudad Rodrigo es de las más ganaderas de la provincia y ayer se enteraban de lo que ocurría en corrillos, o en la misma unidad veterinaria cuando acudían para buscar un documento de autorización de movimiento de ganado, que automáticamente se les denegaba. Pobres ganaderos porque desde la Consejería de Agricultura se ha debido decidir que no tienen derecho a saber o, quizás, no se ha considerado que el ganadero necesita estar informado, o se ha pecado de bisoñez, o se considera que mejor no contar la realidad porque a lo mejor así no existe. Ayer el consejero compareció ante los medios de comunicación y no dijo ni una palabra de la “lengua azul” que ha dejado miles de cabezas de ganado inmovilizadas en Salamanca y tampoco informó de cuándo se vacunará, quién lo hará o en qué plazos, algo que es esencial para los ganaderos. Ni siquiera la Consejería publicó una nota informativa para que el ganadero conociera en qué situación deja a su explotación la “lengua azul”, cómo evoluciona la enfermedad o, simplemente, las medidas de prevención que debe adoptar. Nada. Silencio. El consejero se ha mostrado como alguien cercano al sector, especialmente a la ganadería de Salamanca, y por eso se entiende tan mal que ayer dejara solos a los ganaderos. Dolió porque no se lo esperaban.

Al menos podría haber hablado la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Teresa Rodríguez Vidal, pero tampoco. Ganadera, salmantina, se presupone que por ello en sintonía con el “dolor” del sector, pero ni por esas. Ayer no merecía el ganadero una comparecencia de la directora general en una de las crisis sanitarias más graves a las que se ha enfrentado, cuando en la anterior legislatura era obligada la comparecencia. La Consejería remitió la información de la “lengua azul” al Ministerio siguiendo el protocolo establecido y fue el departamento de Planas el que publicó a última hora de la mañana de ayer la confirmación del foco.

Pobre ganadero. No por la viruela ovina, que también, aunque afortunadamente de momento solo afecta a zonas muy localizadas. Pobre ganadero porque la viruela ovina condiciona la exportación de corderos hacia Jordania y el Ministerio de Agricultura también se ha mostrado incapaz de emitir una nota informativa para que el ganadero o el exportador dejen de llamar de un teléfono a otro y puedan conocer la información sin viajar como barco sin rumbo por internet. Sí, de momento no se pueden mandar animales a Jordania, gran comprador de corderos, porque el Ministerio está a la espera de si el país admite la regionalización, es decir, de si compra animales que estén fuera de las zonas afectadas por focos. De momento toca esperar sin exportar. ¿No se merece el ganadero claridad?

Hoy se celebra en Salamanca la feria de Vitigudino y no estará el consejero y sí Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, que con acciones como la de ayer encuentra en Vox su mayor colaborador para hacer valer al PP, como en su día le ocurrió con Igea. El ahora único procurador de Ciudadanos se vino arriba con la pandemia y los de Vox han hecho igual con la sanidad animal, los dos últimos grandes problemas a los que se ha enfrentado la Junta. Hoy el presidente puede decirles a los ganaderos que llamen a Vox para que les resuelva el problema de la tuberculosis y, de paso, que inviten a Gerardo Dueñas o a Teresa Rodríguez para que les hablen de la ‘lengua azul’. No lo hará. ¿O si?