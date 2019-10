Leña al parásito

Al parásito hay que ahogarlo y destruirlo. No hay otra opción. El independentismo catalán ha sido históricamente un insecto gorrón al que se fue engordando poco a poco con la connivencia de Felipe, Aznar y Zapatero. Eran los tiempos en los que Puyol, Duran i Lleida y Carod Rovira eran “hombres de Estado”. De aquellos polvos vienen estos lodos. El parásito ha crecido hasta que se ha vuelto en nuestra contra. Lo esperable salvo por los que se mueven en el tacticismo político. Esos que ahora piensan más en el 10N que en el interés de España. Esos que miden cada palabra y cada acto en función de si las encuestas le son más o menos favorables. No es momento de medias tintas. Personalmente las elecciones de noviembre me la traen al pairo. Me importa el ahora y ese está en Cataluña.

Existen dos posturas diferenciadas ante la oleada de terrorismo callejero que se está viviendo en este poblado insurrecto una vez que se conoció la sentencia del Supremo. Están los que rechazan una intervención más dura esperando que “se maten entre ellos”. Y por otro lado hay una corriente mayoritaria que pide contundencia e incluso la presencia del Ejército para proteger las infraestructuras básicas que han amenazado esta panda de salvajes.

Hay argumentos de la primera posición que puedo comprar. Estos actos violentos retratan al independentismo, un movimiento antidemocrático, totalitario, autómata y compuesto por desechos humanos a los que una panda de políticos mediocres les han lavado el cerebro. Es una forma de demostrar que los animales son ellos y no el “Estado español opresor”. Esta actitud puede dar sus frutos de cara a presentar la situación fuera de nuestras fronteras. Aunque esa batalla la doy por perdida ya que la respuesta vergonzosa y pusilánime de la Unión Europea en el conflicto catalán ha demostrado que, si necesitamos ayuda, no nos la van a prestar. Nada nuevo, por otro lado.

Aunque en un principio era diametralmente opuesto a esta postura, veo que ha dado algunos frutos. Uno de ellos es la división del parásito. ERC pide a Torra que se vaya. Rufián es recibido con gritos de ‘botifler’ por los terroristas de los CDR. Eso me gusta. Me encanta. Igual que todos deseamos que los miembros de la bandas de narcotraficantes se maten entre ellos, en este caso pasa lo mismo. Que se devoren como las sucias hienas que son. Que cunda el pánico y el nerviosismo y esa mosca chupasangre explote. Para ello sería importante que el catalán independentista comenzara a ver que esta locura le afecta en su bien más preciado, su bolsillo. Que la empresa en la que trabaja se marchara de Cataluña y se quedara en la calle. Que la operación prevista para el próximo mes se retrasara hasta dentro de cinco. Entonces pedirán ayuda al ‘papá Estado’ como lo hizo el zampón ‘comecallos’ de Junqueras con Soraya en su día.

Pero por otro lado no podemos dejar tirados a los catalanes decentes. Aquellos que son presos del miedo como en su día lo fueron los vascos perseguidos por ETA. Son españoles como nosotros que están en apuros. Algunos les piden que salgan a la calle y protesten, pero el miedo es libre y es complicado criticarlo cuando estamos fuera del escenario de conflicto. Tampoco podemos abandonar a su suerte como se ha hecho estos días a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Se han enfrentado en desigualdad de condiciones a una turba de selváticos que sólo querían cobrarse muertos. Se han jugado el tipo y merecen el reconocimiento unánime de toda la sociedad española. Por todos ellos el Gobierno (me da igual si Sánchez recibe más votos por ello) tiene que activar el mecanismo para aplicar el 155 y destituir a un Gobierno catalán criminal que ha apoyado claramente la guerrilla callejera y la violencia.

Pero hablando de parásitos no quería olvidar a dos que me producen repulsión. Uno es la basurienta Iglesia catalana. Como lo fue en su día la vasca, independentista, mezquina y demoniaca. Y otro, el FC Barcelona, ensuciando el bello deporte del fútbol y poniendo un club al servicio de la locura criminal de Torra y los suyos. ¡Qué asco!