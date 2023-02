Esto va de un salvaje que abandona un perro con el bozal para que no pueda comer ni beber y muera. Va de una rata, entendida como persona despreciable capaz de algo así, y de una Ley de Bienestar Animal que protege a este tipo de ratas y también a las de 4 patas, que pese al asco que dan son bastante mejores que el sujeto anterior.

Esto va de que con la futura Ley y la reforma del Código Penal, esa rata de 2 piernas, puede ser que pague una multa y mañana se pase a comprar otro bozal. Va de que la Ley de Bienestar Animal es tan chapuza como la del “solo sí es sí”. De que la ministra Ione Belarra está tan advertida como lo estuvo Irene Montero y que a las dos les da igual porque son de las del “porque yo lo valgo”.

Esto va de que aprueba la zoofilia siempre que el animal no acabe con lesiones.Y de que ahora va al Senado con ni más ni menos que 449 enmiendas, prueba de la falta de consenso, y de que el Consejo General del Poder Judicial ha advertido de que en algunos casos se castigaría con una pena mayor un maltrato animal que a quien agreda a una mujer por violencia de género. Va de que si te entra una rata en casa, que en naves y casas de campo no es nada del otro mundo, es imposible matarla y solo queda darle los buenos días. Y que si hay plaga de topillos, pues a soportarlos, salvo que alguien, llamado profesional de comportamiento animal -título coladero de amiguetes porque no se exige formación concreta- diga que son un riesgo para la salud pública.

Esto va de que lo de menos es hacer el cursillo si tienes perro y lo de más es preguntarte quién lo impartirá y qué pasa si lo suspendes, porque en su mano está el quitarte al animal y a ver dónde va el pobre.

Va de que si tienes un periquito y como periquito que es vive 10-12 años, a ver dónde encuentras comida para él porque no habrá fabricante tan tonto como para seguir en el negocio cuando estos pajaritos no puedan entrar en más casas. Va de que si ahora hay pocos veterinarios especializados en ellos, en años no quedará ninguno. Y va de que las ratas vivirán como las 25.000 que habitan el templo sagrado de la India, donde al parecer da buena suerte que suban a tu pie descalzo.

Esto va, como sugiere Ismael, que fue capaz de cambiar Madrid por un puñado de ovejas en Lagunilla y no lo hay más feliz, de casi ponerle un pisito a los ciervos en lugar de pensar en los animales. Va de que la vida de los gatos callejeros vale mucho y la de las lagartijas que se comerán, nada. Va de que uno de esos gatos acampa en el techo de tu coche y le acabas dando las llaves. Va de que la ministra Belarra ha escrito la Ley al dictado de los animalistas radicales, sin tener en cuenta a juristas y a científicos, que solo fueron escuchados en el Congreso cuando ya estaba redactada y porque se puso pesada Milagros Marcos. Va de quijotes, como el científico Christian Gortázar, que no para de advertir de que esto es una desgracia. Va de pueblos que no pueden tener médico pero a los que se les obliga a tener veterinario las 24 horas aunque no haya perros. Va de que los simpatizantes de Podemos tengan trabajo porque crea comités. Y va de que es una pena. Y de que el medio rural, que es donde hay más ratas y bichos vertebrados ya intocables, recibe otra puñalada de Podemos y del PSOE.

Va de que Belarra no leyó “Las ratas”, de Delibes, porque sabría que “El Ratero” no las tocaba si estaban en celo o anidando y que a quien había que perseguir era al furtivo.

Esto va de lo de siempre, de un Gobierno que legisla para amigos, sin preguntar a todos los que saben. Va de una Ley hecha para ratas de dos piernas o de 4 patas y de que a quien no le guste, que se aguante.