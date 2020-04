Las procesiones van por dentro

Aunque no lo parezca estamos en Semana Santa, sí, hoy es Viernes Santo. Nada se ha suspendido, solo las celebraciones de puertas abiertas, manifestaciones de índole religioso heredadas de una larga, entrañable, bellísima y espectacular tradición que no tiene por qué perderse. El resto, es decir, lo esencial, lo auténtico, la razón de todo lo que hoy se celebra sigue inalterable, pero muy confinadamente, es decir a puerta cerrada, vamos, con las iglesias vacías y los fieles siguiendo los oficios divinos en familia desde casa, bien por radio, por televisión, por internet..., mientras que los no devotos echan el tiempo en otras cosas, porque así lo manda la conciencia de aquellos que la tienen al margen de lo que haya decretado y siga decretando el presidente Sánchez, dueño y señor de lo que no es suyo, sino porque la situación sanitaria que padece más de medio mundo (con España a la cabeza por falta de cabeza) obliga a eso y a mucho más que debería hacerse mejor, o no se hace por desidia, incapacidad o ignorancia.

Pues tal vez por esta razón es posible que esta Semana Santa, centrada solo en su verdadera causa, sea la más intensa de las que se han venido celebrando desde aquellas otras que también se quedaron en casa, aunque por otros motivos, en la ya lejanísima guerra civil, que no por lejanísima está siendo para desgracia triste tema de actualidad.

Dejo el tema y me centro en lo que hay, un desbarajuste que quienes deberían encauzarlo no encauzan por lo que sea, ellos sabrán. Han comenzado a verle las orejas a un lobo que no esperaban y, por si acaso, los hay que no salen del aprisco, vamos, ni señales de vida dan, tal vez esperando el momento deseado, que vieron muy cerca y ven cada vez menos seguro que les llegue, porque los asuntos, los suyos, se les complican.

Lo bueno que viene teniendo esta Semana Santa es que no ha habido lluvia que le haya aguado la fiesta a nadie y eso tranquiliza sobre todo a quienes suelen mirar con preocupación estos días santos más a las nubes que al cielo. Estos días no han dejado por nada de ser tan santos como los de cualquier otra Semana Santa aun a falta de las procesiones y de la bullanga callejera que las acompaña allá por donde van.

Nuestros problemas este año son otros bastantes más trágicos y dramáticos que los que pueda provocar el agua caída del cielo, al que no dejan de mirar aquellos que esperan la oportunidad de tomarlo al asalto para instalarse en él. No lo tienen fácil, tal vez cada vez menos, pero insisten, no renuncian a ese cielo que quieren profanar para convertirlo en pocilga. No lo pueden disimular y se les va la lengua, como el otro día a la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Vanesa Lillo, que demostró la bajeza política de la clase a la que pertenece, cuando dijo: “El coronavirus demuestra que este sistema revienta las costuras y tenemos que aprovechar la oportunidad”, oportunidad se entiende no para acabar con el coronavirus y paliar los efectos que va dejando a su paso, sino para destruir el sistema constitucional vigente y cambiarlo a su agrado. Esta es su procesión.

Pero hoy, Viernes Santo, avanzan otras procesiones, no sólo las de éstos, a los que Fernández Flórez llamó “inmuebles políticos”, refiriéndose a individuos nacidos para nada y que son para lo que nacieron, es decir, nada, y que sin haber hecho nada en su vida se afanan por tenerlo todo, consiguiéndolo a veces, también las de aquellos que echan a andar Vía Dolorosa adelante (personal médico y sanitario, farmaceúticos, curas, militares, miembros de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y millones de españoles anónimos) que dejan en el intento lo mejor que llevan dentro, abandonando su bienestar y arriesgando su seguridad y sus vidas para salvar las del prójimo.

La ministra de Defensa, que es lo menos nocivo de este Gobierno, reconoció hace unos días que estos momentos “muy duros” estaban “sacando lo mejor de este país”, y es cierto, pero también (aunque no lo dijo) lo peor. Son frases que no conviene olvidar nunca, como aquella con la que Pedro Sánchez en plena pandemia valoró a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado como “gasto superfluo”. ¿Sabía acaso qué dijo? porque antes de pronunciar una palabra debería conocer qué significa, y en el mejor de los casos dudo que este ignorante lo supiera, porque para superfluo él.