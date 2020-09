Las medallas de Franco

Pedro Sánchez tiene obsesión con Franco. El presidente de la nación no solo se desentiende de la pandemia para dedicar sus esfuerzos operativos y legislativos a reinterpretar el franquismo, sino que ha colocado a un Franco (José Manuel) al frente de la Delegación del Gobierno en Madrid, puesto estratégico en su principal plan de lucha en la actualidad (que no va contra el coronavirus, sino contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso).

Este Franco, el del PSOE, cuelga en su pecho dos brillantes medallas. La primera, conquistada por haber empujado por todo Madrid el viejo Peugeot de Sánchez cuando recorría España con aquel letrero luminoso del “No es No a Rajoy”, con el que conquistó la Secretaría General del partido y de rebote las llaves de La Moncloa. Y la segunda medalla lograda, ya como delegado del Gobierno, al autorizar la coronavírica manifestación central del 8-M, en la que no sabemos cuántas mujeres se contagiaron, pero si fue en proporción a las que cayeron de la primera fila, el número tuvo que ser de varios miles. Fue sin duda una gran contribución a la ruina de este país.

Ahora está en disposición de ganarse una tercera condecoración. Ya lleva unas semanas haciendo méritos, negando cualquier ayuda de las fuerzas de Seguridad del Estado a la presidenta madrileña y contribuyendo de esta forma en la estrategia de acoso y conquista de la Casa de Correos.

En los méritos como fiel escudero de Sánchez figurarán sin duda sus declaraciones de ayer, cuando tuvo la desfachatez de afirmar que la culpa de esta segunda ola de contagios la tuvimos los ciudadanos porque “nos relajamos”. “Hubo un momento en junio, por parte de todos, que hubo una relajación; pensábamos que lo peor había pasado y podíamos recuperar la normalidad en todos los sentidos, y se ha visto que no”, afirmó Franco.

O sea, que la culpa es nuestra, y no del Doctor Sánchez, que por aquellas fechas invitó a los españoles a disfrutar de la vida sin freno ni límite porque él había vencido al virus. Era el 4 de julio cuando el presidente del Gobierno quitaba importancia a los rebrotes que ya se estaban produciendo “porque ahora los servicios sanitarios están preparados”. Fue ese día cuando el inquilino de La Moncloa nos invitó “a no dejarnos atenazar por el miedo” y nos conminó a disfrutar de la “nueva normalidad”: “Hay que salir a la calle, hay que recuperar la economía”, gritó Sánchez (bueno, más que gritar, se limitó a leer malamente el guion de Redondo).

Porque, señor Franco, los españoles no somos más tontos que los italianos o los portugueses y a ellos les va mucho mejor (mucho menos mal, sería más correcto decir). Lo que sí tenemos los españoles y no tienen los italianos y portugueses es una desgracia de presidente, que puede no ser el más tonto (ahí la competición es dura) pero es sin duda el más insensato y el más antipatriota del mundo occidental. Un tipo que dice en cada momento lo que él y su asesor áulico Redondo consideran mejor para su interés por permanecer en el cargo, caiga quien caiga y se hunda lo que se hunda. Un tipejo capaz de lanzarnos a disfrutar sin cortapisas de la “nueva normalidad” y al mismo tiempo pasarle la patata caliente del control de la epidemia a las autonomías, a las que ha escamoteado medios y herramientas para combatir el virus.

La estupidez de estos señores la pagamos todos. Así estamos en Salamanca y así sufrimos en Castilla y León, donde se están batiendo récords de contagios. Aquí también tenemos una manifiestamente mejorable gestión por parte de la consejera de Sanidad, asesorada por el vicepresidente Igea y consentida por el presidente Fernández Mañueco. El secreto del éxito en la contención del coronavirus ya es conocido por todos: test y rastreadores. El viernes se lo recordaban a la Junta los miembros del Comité de Expertos regional (este existe y no es una trola como el de Sánchez). A ver si les hacen caso y la cadena PCR-análisis-rastreadores-confinamiento de enfermos vuelve a funcionar como es debido en Salamanca. Que falta hace.