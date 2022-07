Dicen que el fotoperiodismo es la capacidad de describir los hechos simplemente con imágenes. También se dice que una imagen vale más que mil palabras. Incluso se incluye al fotoperiodismo en la categoría de arte, pero es que arte puede ser tanto el David de Miguel Ángel como el Ecce Homo de Borja. Hay que tener mucho cuidado con cómo se te retrata.

Las fotos tienen algo que hacen perder la cabeza a políticos, cargos y autoridades. Cuando ven una grabadora o un periodista les quiere hacer unas preguntas salen espantados. Te dicen aquello de “habla con comunicación” u otros clásicos como “hoy no es el momento” y “hoy hemos venido aquí para...”. Pero si ven una cámara de fotos... Entonces se aprietan, se recolocan, se agarran del bracito... Lo importante es salir a toda costa, aunque sea haciendo el ridículo, que un poquito sí que lo hacen. Es la dictadura del ‘sólo gráficos’.

Las fotos de políticos de todos los partidos y comunidades visitando incendios, por ejemplo. Entiendo que una autoridad tiene que estar ahí con los afectados y que, seguramente, no hay nada más importante que deba hacer en esos momentos: transmitirles que van a contar con apoyos y que no se sientan abandonados, pero en el fondo poco más pueden hacer allí. El problema surge cuando el fin último de esas visitas no es el mensaje que portas, sino salir en la foto: el concejal de turno señalando algún punto de un mapa mientras los demás le escuchan, o haciendo señas en dirección al monte, como si fuera él quien está indicando a los bomberos cómo tienen que hacer su trabajo. Es lo más parecido a las fotografías de Kim Jong-un cuando visita el lanzamiento de un cohete. Aparece dando órdenes -como si tuviera la más mínima idea de cómo se manejan- y un corrillo de ingenieros toman notas en una libretita para no perder detalle de las perlas de sabiduría del líder.

Aunque parezca casi increíble en el mundo de la política, existe la posibilidad de acudir a un acto sin que quede constancia gráfica de ello. La segunda opción es la de ir a un incendio en modo humilde: para ver (entender la magnitud del problema), oír (escuchar los planes de los que realmente saben) y callar (con la información recabada tomar decisiones).

Por último, también convendría valorar lo de no ir. Si es para fingir estar afligido mientras pisas tierras calcinadas con americana, mocasines y pantalones blancos... No sé quién le puede haber dicho a un político que eso es buena idea, pero vamos, que no lo es. Es patético.

También son especialmente llamativas las fotos de inauguraciones. Hace años fue sonada la inauguración de una glorieta en la que había tanto figurón en la foto que no entraban todos dentro de la glorieta. Recientemente nos han llamado la atención fotos de inauguración de una máquina o de algún nuevo servicio en hospitales públicos. La noticia en sí es sensacional. Avances e inversión en la sanidad pública. Nada que objetar y que el ritmo no pare.

Respecto a la foto, entiendo que debe ser la de la nueva máquina que se ha comprado o la de los profesionales sanitarios que van a poner en marcha ese nuevo servicio, pero al final se termina formando un posado de autoridades en el que quiere salir tantísima gente que no entran ni ocupando todo el ancho del hall del nuevo Hospital de Salamanca, y eso que si de algo anda sobrado el edificio es de amplios pasillos. Lo curioso es que, por lo general, esa foto nunca suele publicarse porque informativamente no aporta absolutamente nada, pero sí que sirve para ponerle cara a personas que cuando realmente hace falta no la dan. Lo que se conoce como hacer archivo.

El mítico fotógrafo Morgan tenía la buena costumbre de hacer foto a todo el que se le ponía por delante. Cuando le decian “¿pero para qué me haces foto si yo no soy noticia?”, él les respondía con su inconfundible sutileza farinata: “Pa tener cuando te mueras”.