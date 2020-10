Las fotografías

Mi aldaba interna, que a veces me da aldabonazos en el corazón y otras en la cabeza si no atiendo a las llamadas del tiempo que vivo, me lleva golpeando con una pregunta desde que todo esto empezó: ¿Qué a va quedar de estos días?, en la extrañeza de su transcurrir, de su definición. Son, para mí, sucesiones de noticias y opiniones que se atropellan unas a otras a la velocidad de la luz; que envejecen a cada minuto cualquier certeza anterior, informativa o vital, y la convierten en inútil, inservible; que hay sensaciones comunes de tiempo amortizado, terminado, no solo de las vidas perdidas, de las soledades atrapadas, sino de una sociedad que lucha contra la propagación de una enfermedad infecciosa que ha cambiado desde sus hábitos y rutinas cotidianos a su ciclo económico; que ha hecho tambalearse sus pilares educativos y culturales, que ha enterrado definitivamente los conceptos bienestar colectivo y confianza en el otro.

Por eso, ante la crisis de los nombres, atraigo a mi mundo las imágenes. A pesar de la urgencia, o quizá por el peso de ella, en la Filmoteca hemos trabajado una propuesta de exposición que muestre el pulso de estos días. La idea de que la memoria se construye con los testimonios de quienes han dejado reflejo de su presente es un potente motor de unión entre la labor de un archivo y la oportuna impaciencia del periodismo.

En nuestra ciudad hubo 99 días que serán nuestra parte en la historia de la primera pandemia del siglo XXI. El primer paso de un camino que estamos recorriendo y que nos ha dejado tambaleantes, con nuestra vida a la deriva, como refleja el título de la exposición. José Manuel García de Porras y Justino Sanchón, fotógrafo y redactor de la Agencia Efe, ofrecen con su trabajo la crónica visual de lo que fue esa Salamanca reciente y casi ya aplastada por el devenir de otros rostros, otros días que se superponen a lo vivido entre el 15 de marzo y el 22 de junio.

Si entramos en este mar y nos agarramos a los recuerdos propios o a los que nos empujan las fotografías, el silencio y la soledad son las principales sensaciones que nos asaltan. También la presencia -hombres y mujeres ayudando a otros- de los servicios básicos de las fuerzas de seguridad, limpieza, bomberos, ejército, alimentación y las figuras pequeñas, irreconocibles, de los sanitarios saludando desde cualquier ventana de los hospitales. Fue la información gráfica un bien muy escaso en esos días. Y el fotógrafo, más que nunca, mediador de la sociedad a la que representa. Recuperó con fuerza su papel antiguo, casi mágico y perdido, de fedatario, de mostrar el ceremonial a los difuntos o trabajadores con jornadas interminables. Y volvieron las palabras a ser simbiosis con la imagen: dile a mi familia que estoy bien. Todo cabe en una fotografía.