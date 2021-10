Las filas cerradas en el PP

En el menú de la política española de las cuatro últimas décadas, el cierre de filas en el seno de los partidos viene a ser como el pan y el vino, que acompañan a todos los platos y no puede faltar en un evento que se precie. Este fin de semana tocaba cierre de filas general, y las han cerrado los barones con Casado en el PP y la vieja guardia socialista con Sánchez.

Cerrar filas viene a ser como someterse a una catarsis colectiva, como bailar la conga todos juntitos y entonar el “Llegado ya el momento de nuestra separación...” antes de despedirse con lágrimas de cocodrilo en los ojos. Qué bellas escenas de entusiasmo colectivo deparan los cierres de filas de nuestros mandatarios. Ni los fuegos de campamento de los scouts pueden superarlas.

Para empezar, esto de cerrar filas tiene su aquel, porque supone que los protagonistas las tenían abiertas antes del encuentro, que estaban separados, distanciados y enfrentados. Algo que ni populares ni socialistas han reconocido abiertamente en ningún momento. Y para seguir, cerrar filas parece estupendo, pero ¿para qué? ¿para que no pase nadie? ¿para que no salga nadie? ¿para que ninguno se mueva, bajo amenaza de fusilamiento?

En fin, que una vez que están prietas y juntas las filas, lo importante es el mensaje. En el PP se esperaba con impaciencia la intervención de su estrella emergente, Isabel Díaz Ayuso, por si se le escapaba algún zasca al presidente nacional de su partido. No fue así, sino más bien al contrario. La presidenta de Madrid dejó claro que su horizonte no va más allá de la comunidad madrileña y que para ella, como para tantos españoles, lo importante es empujar con fuerza para echar a Sánchez de la Moncloa, y salvo enfermedad fulminante, no hay otro camino que llevar a Casado a la presidencia del Gobierno en ese día, que se nos antoja tan lejano, en que se convoquen elecciones generales (a principios de 2024, uf).

El presidente de Castilla y León se manifestó en el mismo sentido, con el añadido de la impaciencia: “Hay que llevar a Casado a la Moncloa cuanto antes”, dijo Mañueco, durante su intervención en el cónclave valenciano. Tampoco en el discurso del líder castellano y leonés se apreciaron síntomas de desafección al presidente nacional del PP, a pesar de haber sufrido en el pasado las intrigas del lanzador de pipos y otros tuercebotas de Génova 13. Mañueco se erigió en la voz de la España despoblada y tuvo el acierto de poner el dedo en la llaga de este Gobierno socialcomunista tan sectario como inoperante. El golpe se lo llevó la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a quien el presidente castellano y leonés criticó por dedicarse a meter las narices en la protección del lobo y en el cierre de las minas y las térmicas, en lugar de buscar alternativas. Si las hubiera buscado “a lo mejor no estábamos hablando del problema de la despoblación”, añadió Mañueco, en un ataque de optimismo que obvia, entre otros extremos, el fracaso la Junta y de todos sus antecesores a la hora de frenar la sangría poblacional en Castilla y León.

Pero entre todos los muchos piropos y lisonjas que los populares se dieron a sí mismos en la convención, me quedo con las palabras de Feijóo, la eterna esperanza gallega, cuando aseguró que el PP “no es un partido de codazos ni zancadillas”. Me encanta la frase y estoy seguro de que hubiera provocado carcajadas entre las filas populares reunidas en Valencia, si no hubiera sido por aquello de la disciplina. Quienes han sufrido la persecución de Teodoro y sus mariachis podrían haber completado la máxima: “Codazos y zancadillas, no, pero planchas, agarrones y segadas... todas las que queráis, compañeros”.

La desternillante aseveración de Feijóo fue acogida con un respetuoso silencio, lo cual da idea de que las filas estaban bien cerradas. A cal y canto.