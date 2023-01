Las facturas

Hemos cerrado una semana en la que Shakira ha desbancado en interés al príncipe Enrique y ha proclamado que “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, y lo hacía al tiempo que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (VOX) le giraba a Alfonso Fernández Mañueco (PP) una factura que ha puesto patas arriba –o boca abajo, no sé—al PP de Feijóo. Esta circunstancia ha hecho que estos últimos días haya escuchado con frecuencia de algunos conocidos, que al PP de la Comunidad no le queda otra que convocar elecciones. Tampoco lo sé. No tengo duda de que Shakira ha sido la protagonista de la semana ocupando, incluso, un lugar destacado en las cabeceras de los telediarios, algo en lo que también ha influido que Piqué no es un ciudadano que caiga especialmente bien fuera de Cataluña. De su canción-reproche-venganza-factura me ha dolido de forma particular la referencia a los relojes “Casio” porque yo fui un treintañero “Casio” abducido por sus pantallas de cuarzo y sus botones de ajustes; tuve, incluso, uno con radio FM, micrófono y antena, que la Compañía recordó en un Tuit, retando a “Rolex” a producir uno igual. Horas más tarde Piqué respondía luciendo uno, recordando que es marca patrocinadora y que un “Casio” es para toda la vida. De “Rolex” ni una palabra. Mi relación con la lujosa marca se limita, en este caso, al concierto vienés de año nuevo, que patrocina, y al famoso chiste de estamos a setas o a rólex. Y la referencia que la “Shaki” hace a la edad de la nueva pareja de Piqué –pobre Clara—me recordó a aquella canción del añorado Luis Eduardo Aute, “Una de dos”, en la que advertía ”una de dos, o me llevo a esa mujer, o te la cambio por dos de veinte, si puede ser”. No sé si esto puede o no considerarse plagio. Me pregunto qué canción le facturaría la autora del “Waka, waka” a Gallardo en estos momentos, un tipo que ha conseguido que se hable de Castilla y León como nunca se había hecho.

También me pregunto qué consecuencias tendrá la Ley de Bienestar Animal en nuestro bestiario salmantino, desde el toro de la Puente a la rana universitaria, pasando por el lagarto de la calle Toro, los verracos de la provincia, el caballo del Charro, obra de Venancio Blanco, al que recordaremos este año en su centenario, a los pelícanos de la iglesia de Fátima, a los pajarillos de San Francisco, que volverán a ser testigos este martes de la bendición de sus colegas animales con motivo de San Antón... y así podríamos seguir porque Salamanca atesora un interesante zoológico que ya veremos qué pasa con él cuando entre en vigor la Ley, incluido el conejo de Xu Hongfui, que veremos en la Plaza Mayor, animal al que la Ley borra como mascota. En Salamanca, más o menos, hay una veintena de paisanos que tienen de mascota a un conejo. Supongo que será un asunto comentado en la bendición de los animales, que en la capital vuelve a convocar Ángel Ferreira y los PP Capuchinos de la llamada tiempo atrás Cuesta de Moneo, coincidiendo con la visita de Felipe VI (¿“Casio” o “Rolex”?) a inaugurar el nuevo hospital.

En Ciudad Rodrigo y Macotera, que sepa, ya han comenzado con la fiesta de San Antón. No voy a recordar la afición farinata a las fiestas, que tiempo habrá, pero sí digo que la elección conocida esta semana de Cristina Sánchez es una buena apuesta para el pregón mayor del Carnaval del Toro por méritos propios, porque supone una reivindicación de la participación profesional de la mujer en los toros y en unos momentos de extraordinario protagonismo femenino. San Antón en Ciudad Rodrigo son los panecillos, los aguinaldos, los chochos y el vino, como en La Alberca es la rifa de su cerdo, que ya tiene hechuras de acontecimiento internacional. Y con muchas golosinas del cerdo iremos a Madrid Fusión, como se ha conocido esta semana. Lo importante de un reloj es que marque las horas. Que las de. Las buenas y las malas. El reloj avanza, a veces en modo cuenta atrás, y hay quien dice que en Castilla y León tarde o temprano habrá que ver ciertas facturas.