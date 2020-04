Y que han vuelto a la actividad sectores como la construcción y la industria que no fueron considerados esenciales en el decreto de hibernación de la economía del pasado 29 de marzo, ¿No volverán a aumentar de nuevo los contagios y los fallecidos como nos advierten ciertos epidemiólogos y especialistas al parecer no adscritos al supuesto comité de expertos que asesora al Gobierno? ¿No eran precisamente los consejos unánimes de los especialistas al fin y al cabo los que manejaban el volante de las operaciones en vez de los gestores políticos que ahora toman el mando desviándose de sus recomendaciones?

¿No sería más prudente esperar hasta que se estabilicen a la baja las cifras de muertos y contagiados? ¿Y si el temor al desastre económico que pueda avecinarse por mantener en casa a estos trabajadores unos días más provocase otro reflujo de la epidemia mucho más peligroso como está advirtiendo la OMS que puede suceder si no se hace con las garantías necesarias? ¿Qué hará el gobierno entonces? ¿Dar inmediatamente marcha atrás para volver al punto de partida?

¿Qué ocurrirá si el número de infectados vuelve a crecer y los hospitales vuelven a colapsarse y regresa la presión y la saturación de nuevo a los servicios sanitarios bloqueando como en los momentos más críticos de la pandemia las UCIs? ¿Volverá el Gobierno a redactar otro decreto a toda pastilla para volver a recluir en sus casas a todos los trabajadores no esenciales tratando de regresar al punto esperanzador de la tregua donde estábamos este pasado lunes, pero tristemente con muchos más contagiados y muertos que sumar a las ya de por sí dramáticas cifras? ¿No constituye una irresponsabilidad dejar que todos estos trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo cuando todavía están muriendo a diario en nuestro país nada menos que la friolera de medio centenar de personas?

Son preguntas que me hago, como siempre, dentro de esta columna que desde que existe lleva por título “Cuaderno de dudas”. Ojalá me equivoque. Pero es obvio que a estas alturas nos ofrecen mucha más confianza los expertos en la materia y los especialistas médicos, incluso con sus evidentes contradicciones, que los políticos que circunstancialmente gestionen nuestros intereses públicos, dando bandazos, sea o no sea con la mejor voluntad del mundo.