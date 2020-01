Yo también lloré ayer, como Pablo Iglesias. Él, naturalmente, de alivio. Dos sueldos de ministro en casa aseguran el pago de las letras del chaletazo en el barrio más caro de Madrid. En mi caso, de pena. Después de ver escenificada la realidad de un país incapaz de hablar consigo mismo, enfrascado en un diálogo de besugos estratégicos, en el que los partidos siguen poniendo por delante sus intereses al bien común y en el que unos y otros envuelven en papel de celofán sus propias miserias para presentarnos la cruda realidad que no es otra que esta: tenemos el Gobierno que nos merecemos. Casi lloré de emoción al escuchar a Oramas defender que se puede no ser un facha y votar no a este Gobierno. Y de decepción al saber que el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, había ido corriendo a denunciar ante la Guardia Civil las pintadas aparecidas en su pueblo, Calamocha, en las que se le acusa de “traidor separatista”. Pero después decidí guardar mis lágrimas para lo que está por venir. Sánchez nos dará tardes memorables, lidiando con semejante tropa. No le arriendo la ganancia. Y la España que conocemos y no hemos sabido defender sufrirá cuchillada tras cuchillada, antes de que los nuevos gobernantes dejen ver sus verdaderos rostros, en el día a día de los gabinetes y la opinión pública instagramera se percate de ello. Va para largo. Dará tiempo a muchos descalabros. Alguno de ellos tan desconcertante como el independentismo leonés. Casualmente, supe de la propuesta del alcalde de León, José Antonio Díez, mientras visitaba a mi hija en Washington. Precisamente bajo la cúpula del Capitolio, símbolo global de la democracia parlamentaria, una serie de ocho murales retratan los momentos más decisivos de la historia de Estados Unidos y el primero de ellos es el “Descubrimiento de América por Cristóbal Colón”, pintada por John Vanderlyn en 1847 y en el que el almirante aparece retratado, en el momento definitorio de la historia de Occidente, clavando en la playa americana el estandarte de Castilla y León, el mismo que Díez quiere ahora recortar para después pegar y colorear a su manera. Nivel parvulario.

Reconozco mi limitación, no alcanzo a entender el fenómeno. Mientras el mundo es cada vez más uno, en nuestro seno surge una pulsión separatista al más puro estilo Puigdemont: porque yo lo valgo. ¿Qué será lo siguiente? Igual Miranda del Castañar quiere separarse porque los de la sierra se saben diferentes a los de la dehesa y, pasito a pasito, convirtamos las Autonomías en “Atomomías”, alcanzando la entidad territorial diferenciada del átomo. Definitivamente, nos queda mucho por llorar.