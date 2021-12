Ladridos contra el Rey

EL éxito de los discursos del Rey ha de medirse en proporción directa al cabreo que provocan sus palabras en los socios comunistas, golpistas y proetarras del Gobierno. El mensaje de la pasada Nochebuena fue recibido con duras críticas por parte de toda la caterva de partidos antiespañoles con los que Pedro Sánchez comparte viaje. Era la reacción previsible ante una exposición acertada, mesurada y a ratos contundente en defensa de la Constitución.

Quien defienda la Carta Magna en España tiene asegurada la inquina de todos los Oteguis, Belarras, Urkullus, Junqueras, Puigdemones y Aragoneses que pululan por la periferia secesionista, y a Felipe VI estos saltimbanquis no le perdonan ni una desde que salió en defensa de la nación aquel 3 de Octubre de 2017 para cubrir el vacío dejado por la pachorra de Mariano Rajoy ante el golpe catalán.

El Rey podría contentar a esa parte maloliente del arco parlamentario: bastaría con no citar en su discurso navideño ni a España, ni la Constitución, ni la unidad, ni las leyes, ni la moral... Pero el discurso quedaría un tanto descafeinado. Acabaría pareciéndose irremediablemente a los ‘aló presidente’ de Pedro Sánchez, que cualquiera puede escuchar de atrás para adelante y de adelante para atrás sin encontrar nada diferente a la hueca complacencia y el optimismo infantiloide.

Felipe VI, en cambio, es consciente de las dificultades por las que atraviesan los españoles y lanzó el jueves un mensaje de claro contenido social, con alusiones directas a los altos precios de la energía, la precariedad y la falta de empleo de los jóvenes o la lucha contra la pandemia.

En realidad, el texto leído por el monarca mientras disfrutábamos de la cena de Nochebuena era un recuento de todos los valores relegados al baúl del olvido por el Gobierno sanchista: desde el sentido de Estado a la responsabilidad, pasando por el respeto a los valores constitucionales de igualdad y solidaridad entre todos los españoles y la capacidad de acuerdos para afrontar los grandes retos a los que se enfrentará nuestro país en los próximos años. Si tuviera una mínima capacidad de escuchar y una pizca siquiera de sentido autocrítico, Sánchez estaría tomando buena nota de sus advertencias mientras disfruta de la vida en su retiro vacacional en esa ‘finquita’ de Los Quintos de Mora en Toledo.

Tengan por seguro que no será así. Ni meditará Sánchez, ni mandará a sus segundos a frenar los ataques de sus socios a la monarquía. A Sánchez le conviene, le pone, el desgaste de Felipe VI, para que el monarca no pueda hacerle sombra al Rey Sol, que no es otro que Su Persona.

Las críticas al mensaje de Nochebuena llegan desde lo más granado del bando ultraizquierdista y antisistema, que ven al Rey como pilar de la democracia en España, esa democracia que ellos pretenden demoler para construir una república bolivariana o estalinista (sobre esto no se ponen de acuerdo) en la que cualquier vestigio de lo español quede borrado como un mal recuerdo.

La base de las acometidas de los portavoces de la parte delictiva del Gobierno Frankenstein fue en esta ocasión la ausencia de referencias directas al Rey emérito, como si Felipe VI hubiera tenido hasta ahora alguna duda a la hora de censurar, apartar y distanciarse de las conductas de su padre. El emérito acumuló importantes logros durante su reinado, empañados ahora por sus andanzas de faldas y fondos, pero al actual monarca no le han podido encontrarle ni escándalos ni meteduras de pata. Lo peor que pueden decir de Felipe VI es que levantó la voz aquel 3 de octubre para llamar a la defensa de España en uno de los peores momentos de su historia. Un discurso que le convirtió en enemigo número uno de toda esa ‘tropa’ y que al resto nos convenció de la utilidad de la Monarquía.