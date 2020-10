La vitalidad

En nuestras crisis vitales, una vez recompuestas nuestras fuerzas básicas, normalmente tenemos la necesidad de colocar, de dar un nuevo sentido a nuestras cosas, desde nuestros cubiertos a nuestra ropa, de nuestros papeles a nuestros recuerdos; porque sería imposible continuar andando bajo su peso, el nexo superviviente de nuestro pequeño mundo. Nos detenemos e intentamos reconocernos a través de ellas, en un parón que nos lleva a una toma de conciencia, a tocar con las manos los objetos propios y ajenos que nos han acompañado un buen trecho de nuestra vida.

Con todo lo que nos ha pasado en los últimos meses, nos hemos volcado en nuestro espacio doméstico y libramos en él el desafío que no podemos hacer en nuestras ciudades, tan sin nosotros. Redecoramos, repintamos, reciclamos, repartimos tareas, demostramos quién manda entre las paredes que nos dan cobijo, mientras todo lo público nos resulta cada vez más ajeno, más confuso.

Como resultado de este atontamiento, permanecemos instalados en una actitud slow life, reconfortante, controlada, sin pensar mucho más allá de la semana que viene. Es curioso que estemos amansados, desactivados, cuando la realidad más necesita de nuestra atención e intervención. Porque el mensaje de quedarse en casa, resguardarse, confiarse/confinarse al mundo doméstico, es protector de la salud pero es, a la vez, altamente contradictorio y especialmente dañino para la idea de sociedad, de comunidad, que nos ha acompañado, con sus mil interacciones inventadas desde antiguo.

Nuestro espacio está completamente alterado, ciudades en tránsito desde el bullicio de su Gran Vía al estado de vía muerta, y nuestro tiempo, disfrazado de desconcierto. A este último se refiere el filósofo coreano formado en Berlín, Byung-Chul Han, como una mera sucesión de un presente puntual, un flujo inconsistente, al que le falta un armazón sólido, que nos dé la sensación de que podemos habitar en él, como las cosas en nuestros cajones. Habitamos en nuestra casa, pero no en nuestro tiempo.

Dice el pensador que la estabilidad nos viene de los rituales, porque son símbolo de lo duradero, ordenan el tiempo, lo acondicionan. Y todos los nuestros están interrumpidos, se han desvanecido; desde los pequeños gestos de cortesía a los que marcan acontecimientos de vida. Las parejas no se casan, los enfermos no se consuelan, ni se visitan, ni se acompañan; los muertos no se despiden, solo se lloran en privado, tan discretamente que duele no compartir la vida que late insistente en su memoria. Se han paralizado los sentimientos colectivos, la soledad se conjura de seis en seis... Y seguimos adelante. Quizá la vitalidad sea solo estar juntos y hablar cerca, sin mordazas en la boca y clavando en otro nuestros ojos. O compartir la comunión de un patio de butacas. Y, entonces, dejar que nuestros cajones sean el desastre que siempre fueron.