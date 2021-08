La vida sin Messi

DE pronto cambio de canal y aparece en primer plano nuestro querido y admirado Jorge D’Alessandro, siempre tan vehemente, apasionado, impetuoso. Esta vez el pibe se despacha con una incendiaria perorata en la que pide movilizaciones en Barcelona. “Nos han mentido y esto no lo podemos consentir”, grita, rojo de ira. “¿Qué ocurre?” Pregunta mi chica que acababa de despertar muy despistada después de una cabezadita al otro lado del sofá. “¿Es que han proclamado de nuevo la República Independiente Catalana?”. “No, no”, le aclaro. “Es lo de Messi”.

Parece ya cosa del siglo pasado, pero esta intensa depresión y tristeza que embarga a la afición futbolística azulgrana tras la pérdida del jugador más grande de la historia, ya la sufrimos los madridistas hace un par de temporadas cuando también se anunció que Cristiano Ronaldo, nuestro jugador más grande de la historia, no seguiría en el Real Madrid. Y lo cierto, es que con mejor o peor disposición, lo fuimos superando y el fútbol siguió ilusionándonos con otras alineaciones, otros futbolistas, otros goles y otros modos de competir y de jugar.

De modo que tengan ustedes paciencia y tómense las cosas con más filosofía en vez de devanarse los sesos en busca de los auténticos responsables de este coitus interruptus en la renovación de Messi, pues tal vez no haya culpables claros en un negocio en el que predominan los matices grises. Quizás la directiva, aunque no lo parezca, haga lo correcto al no renovarle sabiendo que eso hipoteca al club. Quizás la Liga de Fútbol Profesional, haga lo correcto, no siendo flexible en la interpretación de las normas que favorecen a los clubes más poderosos. Quizás Messi, que se quiso ir el año pasado del Barcelona, haga también lo que debe hacer un profesional al no quedarse jugando gratis con el club que ama a pesar de tener la vida resuelta para varias generaciones de descendientes.

Son más de treinta títulos los conseguidos por el Barça de Messi ¿No les parece que su dios sobre el césped ya le ha dado lo suficiente al club entregándole los años más gloriosos de toda su historia? Y si lo que les duele es no poder disfrutar de su fútbol, no se preocupen. Podrán seguir viéndolo al menos otro par de años más. Messi no se retira. Sólo cambia de equipo.