Estoy alterada por las imágenes de las revueltas raciales en Estados Unidos y lo poco que vale la vida humana para algunos representantes de la ley y el orden del gigante civilizador. Solo me convencen más de que el mundo necesita sacudirse de la violencia y la maldad sistémica, y de quienes la alientan, basada en justificaciones tan antiguas que cuesta conectarlas con las generaciones que viven hoy y ahora. ¿Cómo interpretan nuestros hijos, jóvenes, ponderados, preparados, con idiomas, que tienen parejas e hijos multirraciales, que la imagen de un policía asfixiando a un hombre tirado en una calle es solo parte de un conflicto racial?. Pesa en sus mochilas nuestro equipaje y es hora de redefinir. De desvestirse de estos ropajes viejos, inservibles en un mundo que está intentando construir una sociedad civil fuerte, y vestir ropa limpia, recién tendida al sol –quizá, lo espero con todas mis fuerzas- de una prometedora mañana de verano.

No es suficiente la poderosa idea de racismo para explicar lo que hemos visto. Fundamentalmente, al agente Derek Chauvin matar en situación de indefensión al ciudadano George Floyd ante la mirada de otros policías, en una calle de Minneapolis, al no apartar su rodilla del cuello del detenido a pesar de manifestar que se asfixiaba. Y asocio el suceso a nuestro mundo europeo, empeñado estas últimas semanas en salvar miles de vidas, mientras un solo muerto nos vuelve a despertar.

Nos queda le testimonio de sus palabras, “me ahogo”, como un grito en las bocas de un país que tiene miedo, como todos, y ve en la justicia su modo de ser oído. Palabras simbólicas que recorren el mundo y han movilizado a los norteamericanos en una rápida sacudida inusualmente común de sus conciencias cívicas.

Los ciudadanos caminan y protestan y plantan cara a sus dirigentes, no solo con los votos de sus urnas, sino con la voz común que llama a su puerta poderosa, donde el precio del alquiler por habitarla es que permanezca abierta día y noche, con respuestas y soluciones racionales a todas horas, no con perros y armas avanzadas, botes de humos y guardias a caballo. Mi mundo está instalado en la falta de ética de quien gobierna sin escuchar, sin atender, sin intervenir para sanar, en el gesto de un presidente elegido por sufragio escondido en el bunker de la casa que es el símbolo de la multiculturalidad infinita de su país.

Vuelvo a Adriano, que me lleva y me trae por su vida con fruición. Debe de ser porque le tocó construir, innovar y conservar un mundo imperial, multiforme en permanente ebullición. Recuerda en sus reflexiones de político cuando una mujer le dijo que si no tenía tiempo para escuchar sus demandas, mal iba a tener tiempo para gobernar. ¿Y qué es gobernar si no escuchar? Solo hay que elegir bien a quién.