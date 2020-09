Me lo apunté un día después de leerte, decías: “Dejó escrito Julio Camba hace casi nueve décadas, durante los primeros años de la Segunda República, que ‘al español no le gusta que las cosas funcionen bien, porque si las cosas funcionan bien él tendrá que funcionar bien a la vez, y este sistema no le ofrece ventaja ninguna’.

Solo así se puede entender que nos hayamos golpeado dos veces con la misma piedra del Covid, la primera porque el Gobierno se quitó las gafas para imaginarse que el virus no llegaba y la segunda, por un compendio de errores del Gobierno, de las comunidades y de irresponsabilidades ciudadanas. En la primera parte el Gobierno asumió el papel protagonista en exclusiva, sin dar en ningún momento participación a las comunidades -las convocaba los domingos con las decisiones ya anunciadas en el “aló presidente”- y en la segunda se borró directamente de la película como si se tratara de “La venganza de Don Mendo”. Y algo tendrá que decir Sánchez cuando 9 autonomías españolas, no solo Madrid, aparecen entre las 10 más contagiadas de Europa.

Si no fuera porque, como decía Camba, al español no nos gusta que las cosas funcionen bien, ¿cómo se explica que Madrid vaya a confinar a casi un millón de personas y no se haya producido antes la reunión entre la presidenta de la Comunidad y el presidente del Gobierno? ¿No es más normal que se vean y acuerden las medidas cuando su cumplimiento va a depender de la implicación de la Policía Nacional porque Madrid no tiene autonómica? ¿Por qué no accedió antes Sánchez a la petición de Ayuso? ¿Por qué no se hicieron PCR en Barajas como pedía la presidenta? ¿Por qué se ha llegado al colapso en Atención Primaria?

El presidente ha visto ahora la oportunidad de entrar en Sol, se ofreció, y cerró la cita para el lunes en un guiño a Cs a través del vicepresidente de Madrid. Poco importa que ese día las medidas de confinamiento ya estén en vigor porque el objetivo era escuchar a Ayuso pedirle el “Estado de Alarma” y eso ya sabe que no se va a producir. El deseo de Moncloa, como reflejó La Razón, de que las autonomías prueben su medicina, tendrá que esperar, así que la reunión carecía de interés. ¿Por qué para el Gobierno es más prioritario Franco que el COVID?

¿Por qué Sánchez no legisla para dar herramientas a las autonomías de confinamiento sin depender de un juez ni del estado de alarma? ¿Por qué Ayuso no ha esperado a reunirse con el Gobierno para exponer las medidas cuando el fin de semana las 850.000 personas van a aprovechar sus horas de libertad y pueden multiplicarse los contagios?

Hace un año LA GACETA abría con el lleno en los hoteles y la idea del Ayuntamiento de captar turistas ‘premium’. Ahora nos conformamos con turistas y con que la gente haga vida normal... aunque con mascarilla, higiene y distancia. Hoy Salamanca amanece como una ciudad dormida.

Dice el vicepresidente Igea que es partidario de una auditoría externa sobre la gestión. Hace un mes que los científicos lanzaron la propuesta en The Lancet y hasta ayer no vieron el primer interés del Gobierno central y de alguna comunidad, como Castilla y León. Verónica Casado, que es cierto que en información es transparente, reconoció que en Salamanca se va a “trompicones” con los PCR, porque unos días se realizan y otros, no. ¿Hace falta una auditoría para ver que esto no es normal? ¿Por qué hasta ahora no habíamos vuelto a saber nada del comité de expertos? ¿Por qué si no tenemos policía autonómica el Gobierno central ha tardado tanto en dar el apoyo de la Policía Nacional para controlar cuarentenas y sigue ofreciéndolo a cuentagotas? ¿Cuánto aguantaremos sin restricciones si no vemos avances?

Permítanme que vuelva al inicio:

“No se dejen vencer por las adversidades, vean soluciones allí donde aparecen problemas y afronten lo que viene con esperanza”, palabra de maestro, amigo y siempre capitán, Juan Antonio García Iglesias.